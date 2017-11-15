丹絨拿督公園遊客量少 查米拉促當局宣傳

在议会中参与辩论的丹绒拿督区州议员拿督阿玛查米拉（右2）在辩论后，在议会走廊与众议员同僚们轻松交流。

（本报古晋14日讯）丹绒拿督国家公园游客量不及巴哥国家公园和加汀山国家公园，丹绒拿督区州议员拿督阿玛查米拉促有关当局应该无间断为丹绒拿督国家公园作宣传。

她指出，巴哥国家公园和加汀山国家公园的游客量在2015年增长2.5倍、2016年2.7倍和2017年2.9倍。

巴哥国家公园在2017年10月份的游客量为5万1千520人，加汀山国家公园为1万7千294人。

她深信，大部分游客是来自伦乐当地学校的学生。若何丹绒拿督国家公园相较，巴哥国家公园在2015年是丹绒拿督国家公园的52倍、2016年的45倍和2017年的38倍。 显然丹绒拿督国家公园的游客量并没有巴哥国家公园来得多。

她发现，主要造成游客量有大差别的就是不应该减少宣传工作。

她以加汀山国家公园为例并强调，管理单位或砂森林机构（SFC）应该在莱佛士花盛开前大肆宣传宣传，好让游客能计划行程。

这能避免从原道而来为了亲眼目睹莱佛士花壮观一面的游客错过了盛开的时段失望离开。

与此同时，查米拉也希望有关当局关注上述两个国家公园的基本建设，包括必须获得维修的行人轨道。

另一方面，她在州立法议会参与2018年砂拉越财政预算案辩论环节时也提及，预计可在2019年竣工的三马丹通往玛拉诺湾的泛婆大道，可带来更多游客前往三马丹和玛拉诺湾，还有丹绒拿督国家公园。

有鉴于此，她认为当地社区、旅游局、砂森林机构和森林局等，包括私人机构应开始准备具吸引力的配套。

有关当局也必须为当地社区准备生态旅游的课程。同时，从马拉诺湾到丹绒拿督的船只也必须率先做好准备。