倫樂2中學理科生不達20% 查米拉：令人擔心

丹绒拿督区州议员拿督阿玛查米拉在议会发言一瞥。

（本报古晋14日讯）丹绒拿督区州议员拿督阿玛查米拉指出，伦乐县有2所政府中学的高中理科班人数不达20%，距离我国在科学、科技、工程及数学（STEM）计划放眼的60%还有很大的差距。

她表示，有关现象让人担心，因为当砂拉越致力于迈向数码经济发展，砂子民必须是电子产品的缔造者，而不是使用者。

因此，她希望联邦政府及州政府的教育部能就此事做出相应的行动，这包括和砂基金局配合制定更有效的方案。

查米拉是在今天州立法议会参与2018年财政预算案辩论环节时，如是发表。

另一方面，州内415所被被列为残旧学校中有7所学校在是在丹绒拿督选区内，即马拉诺湾小学、普莪小学、普古小学、兰布港小学、史东岗马来小学史东、史东岗特末兰和瑟巴小学。

她提及，由于三马丹国中的围栏过于残旧，该校的宿舍遭附近的农民闯进，威胁了留宿生的安全。有鉴于此，她希望教育部能即刻关注此事。

此外，该区也有许多的学校是没有实验室的，而且伦乐国中也急需一栋新的校舍安置特殊教育班的70名学生，该校的图书馆及电线也都需要被翻新。

另一方面，她也提到，政府已经批准1亿300万令吉的拨款，兴建州内的工业区，其中也包括该州议区的伦乐工业区。

“在该计划的落实下，本地的农业及渔业产量将逐渐提升，同时也增加本地的市场及工作机会。”

然而，她也担忧，本地的企业家负担不起场地及工厂的兴建费用。因此，她建议政府兴建轻型厂房（Bangunan Pemprosesan Ringan），并以合理的价格租给本地的企业家使用。