亂泊車阻塞交通 柏豪被圍攻

人怕红猪怕肥！最近人气飙升的周柏豪昨日被爆其辣跑停泊在马路上，疑阻塞交通，被人以照片做证放上网公审。柏豪就解释自己当时在车中：“其实那边是可以停车的，不是双黄线。”坚称没有违例泊车，对于惹公愤一事没有放上心，只当笑料一则，懒得与网民对骂。不过有网友斥他说谎，令事件出现“罗生门”。

“男神”周柏豪特别惹是非，早年曾被网民讥为“大文豪”的他，昨日开着“抢眼球”白色新辣跑在佐敦被网民捕获，更将他的辣跑照上载到讨论区，留言：“有没有人认识周柏豪？快点叫他把车开走”。从照片所见，柏豪的跑车停泊在路边，疑似阻塞后面一架旅游大巴转弯，随即引来网友围攻狂轰：“人泊车他泊车，泊得这样衰，报警帮他搞得再出名些啦！”还揶揄柏豪人如其名周围泊，笑称他是“周泊豪”。

网友称车内没人

柏豪昨日回复港媒，本来不欲回应，只说：“我觉得没有什么好回应，因为没事发生。”其后再解释：“其实我当时在车里，我看到有个人在拍照，我泊的位置是上下客位，哪里是可以停车的不是双黄线，当时旅巴搭客上下车。（你停了多久？）没留意，总之是旅巴之后也开走了。”对于被网民轰“自私”泊车，柏豪不怒反笑说：“网上的事有时不需要太认真，当笑料一则，大家轻松一下！（会不会觉得被人针对？）其实蛮开心呀！有人见到我的车就拍，那个人开心就行了。”

虽然柏豪已作解释，但有网民直斥他：“当明星就不要扯谎啦！真是不拆穿你都不行！”该网民声称事发时，其座驾泊在柏豪的车前面，他指柏豪泊车后就跟一位女性友人步向前面的商场，5分钟后旅巴才到，因为转不到弯，旅巴响笛5分钟之久，因此该网民才下车拍照，他还走近柏豪的车看，肯定车内没有人，虽然最终旅巴驶走了，但该网民说：“他泊车的位置是有单黄线，不是酒店上下车位。”对于被斥说谎，柏豪的经理人说：“不需要回应。”