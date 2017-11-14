4組織雪政府力捐 檳政府再接204萬賑災金

(槟城13日讯）在获得4商团组织及雪州政府的大力捐款之下，槟州政府今日再接204万令吉赈灾基金。

槟州首长林冠英今日在槟州立法议会大厅所召开的记者会上指出，4商团组织分别为槟州中华总商会捐献80万令吉、马来西亚德教会联合总会捐献8万、槟城德教会紫云阁捐献6万及雪州加影凤凰宫捐献10万，共104万令吉。

他也指出，再加上雪州政府的捐献以及今日由槟州卫生委员会主席阿菲夫移交的100万令吉，总共接获204万令吉善款。

随后，槟州中华总商会主席拿督斯里祝友成、马来西亚德教会联合总会总会长拿督李记汶、槟城德教会紫云阁阁长拿督斯里黃赐兴及雪州加影凤凰宫主席黄则斌也移交模型支票予州政府，由槟州财政司拿督莎鲁峇希雅接领。

此外，林冠英也再度呼吁中央政府尽快宣布将如何协助槟州风灾灾民。

另外，槟州爱心社会委员会主席彭文宝透露，槟州政府将于来临18及19日（周六及周日）发放一次性400令吉给915水灾灾民，共有7037户家庭受惠。

他指出，州政府将会拨出280万令吉以作为此次的援助金发放，至于发放地点将于周二（14日）另作公布。他也表示，上述提及的7037户家庭是于9月15日水灾后所注册登记的家庭。