首页 新闻 国内新闻 4組織雪政府力捐 檳政府再接204萬賑災金

4組織雪政府力捐 檳政府再接204萬賑災金

发布于 November 14, 2017
gg21

(槟城13日讯）在获得4商团组织及雪州政府的大力捐款之下，槟州政府今日再接204万令吉赈灾基金。
槟州首长林冠英今日在槟州立法议会大厅所召开的记者会上指出，4商团组织分别为槟州中华总商会捐献80万令吉、马来西亚德教会联合总会捐献8万、槟城德教会紫云阁捐献6万及雪州加影凤凰宫捐献10万，共104万令吉。
他也指出，再加上雪州政府的捐献以及今日由槟州卫生委员会主席阿菲夫移交的100万令吉，总共接获204万令吉善款。
随后，槟州中华总商会主席拿督斯里祝友成、马来西亚德教会联合总会总会长拿督李记汶、槟城德教会紫云阁阁长拿督斯里黃赐兴及雪州加影凤凰宫主席黄则斌也移交模型支票予州政府，由槟州财政司拿督莎鲁峇希雅接领。
此外，林冠英也再度呼吁中央政府尽快宣布将如何协助槟州风灾灾民。
另外，槟州爱心社会委员会主席彭文宝透露，槟州政府将于来临18及19日（周六及周日）发放一次性400令吉给915水灾灾民，共有7037户家庭受惠。
他指出，州政府将会拨出280万令吉以作为此次的援助金发放，至于发放地点将于周二（14日）另作公布。他也表示，上述提及的7037户家庭是于9月15日水灾后所注册登记的家庭。

  • gg23

    沈志強：放棄週休清理災區 外勞舉動讓人動容

    （大山脚13日讯） 由于人手不足，威省市政局及大山脚国会议员沈志强在第二场”槟城再出发志工日”寻求外援，召来外籍劳工清理南美园灾区，而这项号召获得约70名外籍劳工伸出援手，把周休时…
    November 14, 2017
    0 second read
  • gg20

    林冠英：至今 未接任何撥款 檳等中央援助

    （大山脚13日讯）槟州首长林冠英表示，州政府目前仍在等待联邦政府答应给予的帮助，因为槟州发生大水灾后至今尚未接到任何有关治水计划或发放予灾民的拨款。 …
    November 14, 2017
    0 second read
  • gg16

    與杜特蒂會面　 特朗普避答人權問題

    美国总统特朗普于周一（13日）在菲律宾首都马尼拉出席东盟峰会开幕礼后，先与日本首相安倍晋三及澳洲总理特恩布尔举行三方会谈，之后与菲律宾总统杜特蒂举行双边会谈，但他没有回答记者有关菲…
    November 14, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 跨界非法捕魚 幕後黑手未揪

    （吉隆坡13日讯）外籍渔民跨境进入我国海域非法捕鱼问题越趋严重，虽然近期一名越南籍渔民因以10万令吉贿赂大马海事执法机构（APMM）官员而被捕后控上法庭，惟瓜拉登嘉楼国会议员拉惹卡…
    November 14, 2017
    0 second read
  • gg20

    林冠英：至今 未接任何撥款 檳等中央援助

    （大山脚13日讯）槟州首长林冠英表示，州政府目前仍在等待联邦政府答应给予的帮助，因为槟州发生大水灾后至今尚未接到任何有关治水计划或发放予灾民的拨款。 …
    November 14, 2017
    0 second read
  • gg18

    豪雨又來地陷處惡化 浮羅敦沙頓路料15日通車

    （槟城12日讯）至少拥有16处大大小小土崩与地陷的浮罗敦沙顿路，預计将会在11月15日通车。 11月4日槟城大水灾，导致浮罗敦沙顿路（也称浮罗新路) 至少有16处发生大大小小的土崩…
    November 13, 2017
    0 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭