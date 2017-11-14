與杜特蒂會面　 特朗普避答人權問題

美国总统特朗普于周一（13日）在菲律宾首都马尼拉出席东盟峰会开幕礼后，先与日本首相安倍晋三及澳洲总理特恩布尔举行三方会谈，之后与菲律宾总统杜特蒂举行双边会谈，但他没有回答记者有关菲律宾人权的提问。特朗普稍后将会晤印度总理莫迪。

特朗普与安倍晋三及特恩布尔会谈前表示，他将于周三（15日）返回华盛顿后发表“重大声明“，主要是关于其亚洲之行的成果。特朗普说：“我们在贸易问题上取得的进展比你们想像中还要大。我们与几乎所有国家都有贸易逆差，但这些逆差很快便会消除。“

在场的特恩布尔听后，立即插嘴：“除了我们。“特朗普则说：“你是唯一的。“他之后形容今次的亚洲之行富有成效，更提及在日本、韩国及中国都得到热烈的欢迎。特朗普表示：“这代表对美国的尊重，我对此感到自豪。“三人之后讨论朝鲜及贸易等议题。

美日澳三方会谈后，特朗普与杜特蒂会面。有记者追问特朗普，他会否向杜特蒂提及菲律宾人权问题，但他没有回答，反指他与杜特蒂的关系很“强大“，同时感谢菲方于周日（12日）的晚宴招待。

根据白宫事前公布的行程，特朗普周一稍后将与莫迪会面。在今次的亚洲之行期间，特朗普主要推动其“印太战略“，旨在重视印度的崛起，并与日本及澳洲组成联盟，抗衡中国在区内的影响力。