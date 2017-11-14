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特蒂喜迎特朗普 反美民眾使館前爆衝突

发布于 November 14, 2017
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（菲律宾马尼拉13日综合外电报道）美国总统特朗普12日由越南飞抵菲律宾马尼拉，也是他亚洲行的最后一站，终于首次正式与菲律宾总统杜特蒂见面。两人因大炮性格和充满争议的行事作风，被称为是如今世界上两大政治狂人，似乎也因此个性相像，特朗普与杜特蒂的会面气氛良好，两人还在碰杯寒暄。不过也有上百名菲律宾民众到美国使馆前表达反美立场，更因此与警察发生激烈冲突。
特朗普出席东盟成立50周年的晚宴时，菲律宾总统杜特蒂首次正式见面，两人穿上菲律宾传统服饰“巴隆他加禄”（Barong Tagalog）在晚宴时比肩而坐，期间不断交谈还互相碰杯。两大狂人虽然在日前于越南举办的APEC会议上短暂相见，也被捕捉到私下畅聊，不过此次还是特朗普上任首次正式和杜特蒂会面。
尽管杜特蒂总统喜迎特朗普，但美国驻马尼拉大使馆附却有大批反美民众举牌抗议，高呼“赶走特朗普”、“打倒美国帝国主义”等口号，期间更与警方发生推挤冲突，警方甚至强力水柱驱散示威者。其中一名示威的学生表示：“特朗普是美国帝国主义政府的行政总裁，我们知道他来到菲律宾，是要推动菲律宾与美国签署不平等的条约。”
不过这也不是特朗普这次亚洲行第一次遇上民众抗议，上周他在韩国首尔进行访问时，也遇上大批反战、反萨德的韩国民众。
说话呛辣、作风强硬的杜特蒂被西方媒体称为是“亚洲版的特朗普”，此次他和特朗普会面引发外界关注将会带给美菲关系什么影响。杜特蒂上任后展开大规模的血腥扫毒行动，引发各界对菲律宾人权的关注，当时他甚至狠骂批评他扫毒政策的时任美国总统欧巴马是“婊子养的”，更因此导致两国的峰会取消，让美菲关系一度降到冰点。
这次特朗普与杜特蒂会面，外界也都在看特朗普是否会和欧巴马一样提起菲律宾的人权问题，日前特朗普才称赞杜特蒂的扫毒工作做得很好。另一方面，杜特蒂也在会前先强硬表态，美国别想要跟他谈人权，并且先将之前美国在侵略菲律宾时抢走的文物时钟还回来。

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