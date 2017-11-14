首页 新闻 中砂新闻 陳聯璋：電梯合格專業技工 全詩巫竟一個都沒有

陳聯璋：電梯合格專業技工 全詩巫竟一個都沒有

发布于 November 14, 2017
gg14

（本报诗巫13日讯）公教中学高三班日前在金地酒店举办谢师宴暨毕业晚宴，答谢校长与教师们6年来的教导，以及校董与校友会为该校的付出。
该晚宴赞助人兼校董拿督陈联璋之代表校董丁永豪上台致辞时，强调今日的诗巫缺乏有专业资格认证的技工，尤其是电梯合格专业技工，在全诗巫近30万人中竟然没有一位。
对于那些在学术上没有突出表现的学生，他建议他们可以考虑在技术学院继续深造，或是在大学内修读技术科。
他指出，诗巫人口外流的主因，是年轻人在大学深造后，由于本地缺乏相应的就业机会，只能够在外地谋生，或是在外地有更好的待遇，因此许多年轻人纷纷留在外地工作。
丁永豪呼吁学生们不要浪费父母亲的钱，在大学毕业回来后却找不到工作。他呼吁毕业生们要选择一门能够在诗巫大展拳脚的科系，以便在修读后回来时，能够更快速的找到工作并自立更生。
与此同时，该校校友会主席黄禄声赞扬陈联璋3年来赞助该校高三毕业生主办谢师宴与毕业晚宴，给予毕业生们一种的鼓励与肯定。
他称，目标就如高山一样，若是一直站在原地不动，就永远无法爬上山，若是要爬上山，就是看一步，走一步，慢慢的就能够爬到山上。
他指出，思想与信念很重要，能够让人有推动力爬上山，达到目的地。
他续称，在遇见困难时，要向别人寻求帮助，若是别人遇见困难，就伸手援助。
同时，该校校长郑文牍修士表示，在人生的旅途中，有着不同的阶段，而在跨越阶段时，就是一种的改变，而每一次的改变都会带来短暂的快乐或痛苦，但不论如何，总要跨过这局面。
他解释，这就如虾一样，虾必须要把自己原有的外壳脱去之后，才能够成长，而在刚脱壳时，虾是最软弱的时候，容易在被攻击后死亡。
他称，毕业生们在中学生涯中，有不同的人给予不同的建议，然而最为重要的，乃是毕业生们自己想要的是什么。
他希望毕业生们在离校后，永远对自己有信心，要相信经过深思熟虑后的决定，并坚持下去，做好想要做的事情。
郑文牍也表示，在下一个时代中，手艺技术是非常的重要。对此，他于不久前带领该校高三的最后2班前往台湾参观技术学院，目的是希望那些在学术上不佳，但却有一双巧手的学生们，能够借着学习手艺技术来谋生。

  • gg23

    沈志強：放棄週休清理災區 外勞舉動讓人動容

    （大山脚13日讯） 由于人手不足，威省市政局及大山脚国会议员沈志强在第二场”槟城再出发志工日”寻求外援，召来外籍劳工清理南美园灾区，而这项号召获得约70名外籍劳工伸出援手，把周休时…
    November 14, 2017
    0 second read
  • gg21

    4組織雪政府力捐 檳政府再接204萬賑災金

    (槟城13日讯）在获得4商团组织及雪州政府的大力捐款之下，槟州政府今日再接204万令吉赈灾基金。 …
    November 14, 2017
    0 second read
  • gg20

    林冠英：至今 未接任何撥款 檳等中央援助

    （大山脚13日讯）槟州首长林冠英表示，州政府目前仍在等待联邦政府答应给予的帮助，因为槟州发生大水灾后至今尚未接到任何有关治水计划或发放予灾民的拨款。 …
    November 14, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 聖誕樹裝飾賽 27日起開放觀賞一個月

    （本报诗巫13日讯）2017年圣诞树装饰比赛将从11月27日至12月31日，在城市广场开放观赏长达一个多月，同时今年共有15个企业公司及团体参加这项由诗巫市议会主办的比赛。 …
    November 14, 2017
    1 second read
  • 主宾拿督陈赛明（中）主持开幕敲锣仪式。左1至3分别为国际学校董事甲必丹罗明华、董事戴昶及马来西亚特殊教育网络（SENIM）主席凯特。右起则分别为诗巫省长许赞麒、Woodlands国际学校董事长拿督张泰卿及其夫人拿汀黄美新。

    陳賽明：不孤立特殊兒 教育需要模式轉變

    （本报诗巫13日讯）所有教育工作者和教师应该接受特殊教育的培训，作为他们在大学和师范学院取得教育资格的一部分，为社会提供一个包容性的环境，支持有特殊需要的儿童。 …
    November 14, 2017
    1 second read
  • 大星购物商场正门口前3只可爱的熊向民众祝贺圣诞节快乐。

    紛紛著手裝飾商場 聖誕氣氛漸濃

    （本报诗巫13日讯）配合即将到来的圣诞节，诗巫各大商场纷纷开始着手装饰，与民众同欢共庆圣诞佳节的到来。 …
    November 14, 2017
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭