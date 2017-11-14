陳聯璋：電梯合格專業技工 全詩巫竟一個都沒有

（本报诗巫13日讯）公教中学高三班日前在金地酒店举办谢师宴暨毕业晚宴，答谢校长与教师们6年来的教导，以及校董与校友会为该校的付出。

该晚宴赞助人兼校董拿督陈联璋之代表校董丁永豪上台致辞时，强调今日的诗巫缺乏有专业资格认证的技工，尤其是电梯合格专业技工，在全诗巫近30万人中竟然没有一位。

对于那些在学术上没有突出表现的学生，他建议他们可以考虑在技术学院继续深造，或是在大学内修读技术科。

他指出，诗巫人口外流的主因，是年轻人在大学深造后，由于本地缺乏相应的就业机会，只能够在外地谋生，或是在外地有更好的待遇，因此许多年轻人纷纷留在外地工作。

丁永豪呼吁学生们不要浪费父母亲的钱，在大学毕业回来后却找不到工作。他呼吁毕业生们要选择一门能够在诗巫大展拳脚的科系，以便在修读后回来时，能够更快速的找到工作并自立更生。

与此同时，该校校友会主席黄禄声赞扬陈联璋3年来赞助该校高三毕业生主办谢师宴与毕业晚宴，给予毕业生们一种的鼓励与肯定。

他称，目标就如高山一样，若是一直站在原地不动，就永远无法爬上山，若是要爬上山，就是看一步，走一步，慢慢的就能够爬到山上。

他指出，思想与信念很重要，能够让人有推动力爬上山，达到目的地。

他续称，在遇见困难时，要向别人寻求帮助，若是别人遇见困难，就伸手援助。

同时，该校校长郑文牍修士表示，在人生的旅途中，有着不同的阶段，而在跨越阶段时，就是一种的改变，而每一次的改变都会带来短暂的快乐或痛苦，但不论如何，总要跨过这局面。

他解释，这就如虾一样，虾必须要把自己原有的外壳脱去之后，才能够成长，而在刚脱壳时，虾是最软弱的时候，容易在被攻击后死亡。

他称，毕业生们在中学生涯中，有不同的人给予不同的建议，然而最为重要的，乃是毕业生们自己想要的是什么。

他希望毕业生们在离校后，永远对自己有信心，要相信经过深思熟虑后的决定，并坚持下去，做好想要做的事情。

郑文牍也表示，在下一个时代中，手艺技术是非常的重要。对此，他于不久前带领该校高三的最后2班前往台湾参观技术学院，目的是希望那些在学术上不佳，但却有一双巧手的学生们，能够借着学习手艺技术来谋生。