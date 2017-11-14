陳賽明：不孤立特殊兒 教育需要模式轉變

主宾拿督陈赛明（中）主持开幕敲锣仪式。左1至3分别为国际学校董事甲必丹罗明华、董事戴昶及马来西亚特殊教育网络（SENIM）主席凯特。右起则分别为诗巫省长许赞麒、Woodlands国际学校董事长拿督张泰卿及其夫人拿汀黄美新。

（本报诗巫13日讯）所有教育工作者和教师应该接受特殊教育的培训，作为他们在大学和师范学院取得教育资格的一部分，为社会提供一个包容性的环境，支持有特殊需要的儿童。

砂福利、幸福社区、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明在“第四届马来西亚特殊教育网络（SENIM）年度大会上说，教育需要模式转变，而不是以否定的态度面对困难，并把特殊孩子孤立起来。

“我们要拥抱社会的多样性，积极看待社会。因此，学府需要建立大局观，为所有人提供个性化教育。而为了支持学校实施包容性教育，家长应该发挥积极的作用。”

陈赛明也指出，砂拉越大约有80万名18岁以下的少年儿童，当中有18％相当于14万4千名的少年儿童需要获得额外的帮助。

“数据显示，我国有3%人口患有严重的智障及多重残疾，另外10到15%有学习障碍，比如阅读障碍、听障、过动症、自闭症、视障和情绪障碍等，而全球则有10亿人口患有学习障碍。”

因此，她认为健康与医疗从业人员、教育工作者及家长需要组成团队，为每个特殊儿童提供最充分的支持，自幼年便确定有特殊需求的儿童，才能预防病例或并发症。教师和教育工作者要开发他们的相关知识，以便能够采用最佳的方式来鉴定特殊孩子的需求，提供特殊教育。

“马来西亚特殊教育网络年度大会的研讨会，是呼应现代人的需要，因此我希望可加强大家对特殊教育的醒觉和关注。

陈赛明表示，上述研讨会是首次在砂拉越举行，她希望SENIM将后在砂州举办更多类似研讨会，即使是小型的研讨会也好，而她所掌管的部门可以一起合作举办。

“私人学校不似政府学校般有较多的繁文缛节，因此由私人学校来办这类活动可以取得较大的成效。而我掌管的部门未来可以协助，以便让更多民众，尤其是一般学校关注及认识特殊儿童及特殊教育，为特殊孩子提供早期教育与治疗。”