許德忍：新華小未以林連玉命名 砂華總應向當局申請

（本报诗巫13日讯）“大马华社成功向政府争取批准增建10所全新的华小，同时搬迁6所华小，更重要的是，这一次将以先贤命名这些学校，以肯定先贤对华社、华小和国家的贡献。但对於华教斗士林连玉为何未能被命名，砂华总应向当局提出申请。”

砂拉越华人社团联合总会会长许德忍今日在该会第17届第4次理事会议上致辞时，强调了上述事项。

他指出，以华人领袖命名的华小有郭鹤尧华小、沈幕羽华小、陈嘉庚华小、敦李孝式华小、敦林苍佑华小、敦翁毓麟华小、谢华华小、李莱生华小、朱运兴华小及征阳华小。

“我希望地方政府和州政府能积极的配合让这些新增的华小，迅速动工兴建，早日落实，以发挥教育功能，让更多学子走进知识殿堂。”

许德忍於这项理事会议上也表示，将有数项事宜必须商谈及决定，他希望与会者能踊跃提出高见。

此外，他说，诗巫省华团成立至今40年，这一路走来也真不容易。当中战胜了各种的挑战，累积了丰富的经验，组织在稳健发展，会务在蒸蒸日上，实在是难能可贵，且可喜可贺，更是砂拉越各省华总学习的榜样。

“我希望诗巫省华团能继续掌握并发挥优势，在团结的基础上展望未来、共创辉煌。”