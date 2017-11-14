襄助東盟國發展專業技能 我國提供50獎學金

汶莱苏丹陛下（右4）与东盟领导在开幕仪式上合摄。

（本报斯市13日讯）汶莱苏丹陛下致御辞中指出，东盟应为建立东盟共同体而努力，以确保东盟成为一个开放包容的地区，并确保下一代的成功。汶莱苏丹陛下是在今日召开的“第31届东盟峰会全体会议”上发表御辞时如是指出。

陛下说，汶莱将为东盟成员国在发展专业技能上，提供为期五年的50项奖学金。

陛下称，东盟近几年来有着显著的进展，特别是在促进地区平稳及促进经济成长上，通过东盟经济共同体，优先考虑的是加强东盟的成果。

陛下指出，东盟预计将会2030年成为全球第四大经济体，为此东盟应在2025年前加培努力促进内东盟内部的贸易，同时完成区域全面经济伙伴关系协定的谈判。

东盟应对第四次工业革命做出迅速的反应，特别是在数码经济中受益。预计在2025年，电子商务市场将从2016年的300亿美元提高到2千亿美元。在数码经济的在神速发展下，东盟也应在各自的领导下进行适当的政策。

陛下也强调，东盟应进一步提升与对话伙伴国的关系，及进一步加强安全保障的重要性。

陛下赞赏东盟成员国之间的密切联系、信任及合作。这种关系已成为东盟共同体发展重要的举措。

汶莱苏丹陛下今日出席31届东盟峰会及相关会议开幕仪式以及东盟峰会全体会议。

苏丹陛下首先与东盟成员国国家元首、对话伴伴国领导人、东盟秘书长及联合国秘书长出席31届东盟峰会及相关会议开幕仪式。仪式是在菲律宾文化中心举行。

苏丹陛下在亲临现场时获得菲律宾总统杜特蒂的迎接，并在之后与各国领导人合摄。

陛下在仪式后也出席在菲律宾国际会议中心召开的会议。

会议上，东盟成员国领导也同意汶莱外交及贸易部常任秘书拿督林玉辉为东盟秘书长，任期五年，即从2018年及2023年。