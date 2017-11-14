東姑村排水系統 提升工程2週后施工

双溪达兰大沟将挖深、扩建和建成洋灰沟。

（本报美里13日讯）东姑村提升排水系统工程料2个星期后施工，解决闪电水患问题。

“痛苦村”又水患，鲁苏路工业区水位高约1尺，美里路2至3尺高，此次不比10月份发生的水患来得高。

已被美里市民称为“痛苦村”的东姑村，这次的豪雨也难逃一劫，同样部分路段淹水。

市议员陈忻指出，有关150万拨款批准，东姑村提升排水系统工程已招标，相信在2至3个星期后可以施工。

他今早针对东姑村水患事件前往该区进行巡视。他说，一旦施工，将会在双溪达兰进行挖深大沟工程，然后陆续进行扩建和建洋灰沟。

这项工程由公共工程局和水利灌溉局负责，但因为面对紧急状态，因此由市政局来进行提升工程。

该区最为严重的路段是东姑村美里路，即朝向甘榜鲁苏路，靠近双溪达兰的桥梁路段淹水，水位高至2至3尺。

根据当地居民指出，该道路于凌晨3时开始淹水，除了大型罗厘和四轮驱动车之外，轿车都无法通行。该路段两道路被淹没，于上午10时水量慢慢退下。

坐落在隔邻的鲁苏工业区于今晨6时积水，这是因为东姑村美里路的雨水都流向工业区，再来工业区水沟出现排水问题，因此水量无法及时排出大沟。

工业区业者指出，该区淹水已经是今年的第7次，每当下雨就让人提心吊胆。

业者指出，这次的淹水不比10月份发生的水位来的高，也幸好早上8时雨停，积水问题没有加高。

由于水患发生在上班时间，一些工厂工人和前往该区办事的人士都无法进入，因为路口已淹水。