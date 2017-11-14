首页 新闻 南砂新闻 欲辯論臨教 遭終止合約事宜 議長駁回 黃慶偉動議

欲辯論臨教 遭終止合約事宜 議長駁回 黃慶偉動議

发布于 November 14, 2017
行动党浮罗岸区州议员黄庆伟（中）援引议会常规第15条文，向州议会提交紧急动议。左1为武吉阿瑟区州议员郑爱鴒与埔奕区州议员陈长锋（右1）。
行动党浮罗岸区州议员黄庆伟（中）援引议会常规第15条文，向州议会提交紧急动议。左1为武吉阿瑟区州议员郑爱鴒与埔奕区州议员陈长锋（右1）。

（本报古晋13日讯）行动党浮罗岸区州议员黄庆伟今日援引议会常规第15条文，向州议会提呈紧急动议，要求议会针对日前75名临教遭终止合约事宜进行探讨和辩论。不过，议长拿督阿斯菲雅表示有关动议并不隶属新部门权限，因此将其动议驳回！
议长拿督阿斯菲雅解释，有关动议虽然涉及公众利益事宜，但不属紧急性，所以也以这项理由驳回动议。
议长亦披露，根据砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因告知，该75名被终止合约的临教将获安排于本月30日前进行心理评估考试和第三次面试。
不过，黄庆伟则强调此动议的紧急性，特别是该75名临教的合约刚被停止，因此，他对于议长的理由无法被接受。
黄庆伟在提呈紧急动议时披露，砂州教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因曾于今年5月公开承诺受影响的临教将于今年8月获安排重新面试，以让临教服务期延至今年12月。
据悉，本州有75名临教于7月21日接获来自砂教育局来函告知临教服务期限只至10月31日，并指示他们在10月31日前必须进行测试与面试。惟，截止昨日（12日），他们仍未接获任何关于测试与面试下文。
黄庆伟指出，有关当局此举将影响教师的服务，尤其是学年末阶段，教师一般都会忙于批改考卷及整理考试成绩，试问这些工作该交由谁去负责？
他强调，砂州既然有自己的教育部门，也必须有部门的宗旨与目的，不要只是空有名字却没有实权，否则就没必要设立新部门。
“如果新部门连更新临教合约的权力都没有，那么这个部门的角色在哪里？”
他在较早前也向媒体表示，州政府之前承诺明年放眼90%砂州教师本土化目标，如果连州政府都无法维护本地教师的权益，那么又如何在明年达到砂州教师90%本土化的目标？

载入更多相关文章
  • gg5

    馬因：75受影響臨教 砂教局安排第三次評估試

    （本报古晋13日讯）针对75名临教遭终止合约事宜，砂州教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因表示砂教育局已安排该75名受影响临教于本月30前进行第三次的教师心理评估考试和面试。 …
    November 14, 2017
    0 second read
  • 沈桂贤在州立法议会接受访问

    指中央忽略都東支部 沈桂賢不解黃振淵喊話

    （本报古晋13日讯）针对有中文媒体报导指人联党都东支部新任主席黄振渊扬言被党中央忽略事宜，党主席拿督沈桂贤称有关报导仅出现在一家中文媒体报导，也为此感不解。尽管如此，他强调，人联党…
    November 14, 2017
    0 second read
  • 民进党主席拿督斯里张庆信（左5）在副首长拿督阿玛道格拉斯（左4）和党员们的见证下为该党推展新党徽。

    以全國性政黨重新出發 民進黨推展新黨名黨徽

    （本报古晋13日讯）民主进步党（简称民进党）放眼冲出砂拉越，扩大该党范围欲在西马设立区部招募党员，并于昨晚推展新党名和党徽，正式以全国性政党重新出发。 …
    November 14, 2017
    5 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭