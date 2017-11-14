欲辯論臨教 遭終止合約事宜 議長駁回 黃慶偉動議

行动党浮罗岸区州议员黄庆伟（中）援引议会常规第15条文，向州议会提交紧急动议。左1为武吉阿瑟区州议员郑爱鴒与埔奕区州议员陈长锋（右1）。

（本报古晋13日讯）行动党浮罗岸区州议员黄庆伟今日援引议会常规第15条文，向州议会提呈紧急动议，要求议会针对日前75名临教遭终止合约事宜进行探讨和辩论。不过，议长拿督阿斯菲雅表示有关动议并不隶属新部门权限，因此将其动议驳回！

议长拿督阿斯菲雅解释，有关动议虽然涉及公众利益事宜，但不属紧急性，所以也以这项理由驳回动议。

议长亦披露，根据砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因告知，该75名被终止合约的临教将获安排于本月30日前进行心理评估考试和第三次面试。

不过，黄庆伟则强调此动议的紧急性，特别是该75名临教的合约刚被停止，因此，他对于议长的理由无法被接受。

黄庆伟在提呈紧急动议时披露，砂州教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因曾于今年5月公开承诺受影响的临教将于今年8月获安排重新面试，以让临教服务期延至今年12月。

据悉，本州有75名临教于7月21日接获来自砂教育局来函告知临教服务期限只至10月31日，并指示他们在10月31日前必须进行测试与面试。惟，截止昨日（12日），他们仍未接获任何关于测试与面试下文。

黄庆伟指出，有关当局此举将影响教师的服务，尤其是学年末阶段，教师一般都会忙于批改考卷及整理考试成绩，试问这些工作该交由谁去负责？

他强调，砂州既然有自己的教育部门，也必须有部门的宗旨与目的，不要只是空有名字却没有实权，否则就没必要设立新部门。

“如果新部门连更新临教合约的权力都没有，那么这个部门的角色在哪里？”

他在较早前也向媒体表示，州政府之前承诺明年放眼90%砂州教师本土化目标，如果连州政府都无法维护本地教师的权益，那么又如何在明年达到砂州教师90%本土化的目标？