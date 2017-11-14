馬因：75受影響臨教 砂教局安排第三次評估試

（本报古晋13日讯）针对75名临教遭终止合约事宜，砂州教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因表示砂教育局已安排该75名受影响临教于本月30前进行第三次的教师心理评估考试和面试。

他强调，州政府一直致力协助他们，甚至给予他们最后机会的心理评估考试和面试。因此，他促请该75名临教做好赴考准备，把握这最后一次机会。

他补充，在2016年，砂州共有601名来自公共和私人大专的大学生获提供临教机会，不过，在首轮教师心理评估面试中，共有209临教无法顺利通过该考试。

“在临教还未转为正式老师前，必须先通过教师心理评估考试，然后在进行面试，通过面试考核才可以成为正式老师。”

他说，该209名无法通过开始的临教，根据他们的临教录取通知书内其中阐明条件，凡是无法通过相关考试的临教将于今年3月15日结束任职，这批临教当时就已清楚了解该录取通知书内的条件。

不过，基于该无法通过教师心理评估考试的临教向州政府提出诉求，并冀予第二次参与该心理评估考试的机会，也同时要求将他们临教服务期限延至今年6月30日。

该209名临教也在今年5月再一次获安排参与第二轮的教师心理评估考试，当时有75名临教无法通过考试。

“在第二轮考试无法通过的75名临教，他们的临教任期本来是在今年6月30日届满，但他们又再一次提出诉求，要求给予机会进行第三次的教师评估考试。”

他表示，他在今年6月份期间，已经向教育部长拿督斯里马哈基尔提出这批临教面对的问题，当时部长答应提供第三次面试及心理评估考试的机会。

他指出，马哈基尔所答应提供的第三次面试及心理评估考试的机会迄今没有兑现，因此才出现所有临教从10月31日起被终止服务的风波。

他强调，教师心理评估考试乃以选择题方式应考，并由专业的心理学家所设计的考题，该考题主要是评估临教的是否适合担任一名老师。

“透过心理评估考试，可以测试出临教的心理素质，也可以反映出个人的性格。”

另一方面，砂教育局长拉卡雅亦披露，砂州中学的本地教师已达88%，而小学的本地教师则是84%。因此，砂州放眼明年达到本地教师90%目标指日可待。