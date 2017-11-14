指中央忽略都東支部 沈桂賢不解黃振淵喊話

沈桂贤在州立法议会接受访问

（本报古晋13日讯）针对有中文媒体报导指人联党都东支部新任主席黄振渊扬言被党中央忽略事宜，党主席拿督沈桂贤称有关报导仅出现在一家中文媒体报导，也为此感不解。尽管如此，他强调，人联党中央并没有忽略都东支部。

他指出，人联党50个支部和分部已经完成召开党员大会及改选。他称，这些支部和分部已经在用了短短2个星期的时间完成这些程序，这显示一个好的开始，也体现人联党的团结。

他喜见在来临的党员代表大会，诗巫5个支部都会有代表出席。

他称，都东支部金奈才召开第二届的党员代表大会，因此该支部将有机会派代表参与党中央的代表大会。

他披露，黄振渊是在他担任党主席之后，才重新从行动党申请回归人联党，这也是他愿意给机会予黄振渊重返人联党。

沈桂贤在州立法议会接受访问时，也就此打趣的说，人联党也会给予更多人机会重返该党的怀抱。

另外，针对即将在12月5日在诗巫高庭审判的人联党诗巫党产案件，沈桂贤希望将有好消息。

尽管如此，他有信心人联党可赢得官司，这同时也能让诗巫5个支部带来重振的气势。

而对于该党诗巫团队，他说最重要的就是把2个国会议席夺回。