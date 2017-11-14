以全國性政黨重新出發 民進黨推展新黨名黨徽

民进党主席拿督斯里张庆信（左5）在副首长拿督阿玛道格拉斯（左4）和党员们的见证下为该党推展新党徽。

（本报古晋13日讯）民主进步党（简称民进党）放眼冲出砂拉越，扩大该党范围欲在西马设立区部招募党员，并于昨晚推展新党名和党徽，正式以全国性政党重新出发。

民进党新党徽是以两只紧握的手形成心形，背景以蓝色为主。两只黄色紧握的手寓意忠于君国、勇气和财富；蓝色则寓意友谊、团结及和谐。

党徽紧握的手形成心形象征民进党和来自不同宗教背景、族群的国阵成员党党员之间的友谊、团结及和谐。党员们都向往着稳定、进步、发展和团结。

原本为砂拉越民主进步党（SPDP）在去年初向社团注册局申请把原来的党易名为民主进步党（PDP），并在今年正式以民进党（PDP）之名出发。

民进党主席拿督斯里张庆信在昨晚的推展晚宴上致词时指出，该党在今年2月3日已经获得大马社团注册局批准易名及新党徽，撤去原有的“砂拉越”字眼，

他表示，民进党于2002年成立，是属于多元种族性质的政党，这次易名和推出新党徽也为民进党展开新的里程碑。

他称，目前民进党在柔佛已经设立了6个区部，成功招募了6千名党员，当中注册选民占了半数。

有关6个区部分别为迪南（Tiram）、柔佛再也、百万镇（Permas）、古来、怒沙再也（Nusa Jaya）以及瑟乃（Senai）。

接下来，该党也会在雪兰莪设立3个区部、森美兰2个以及巴生谷数个。

他强调，民进党撤去“砂拉越”字眼并不会影响该党对砂拉越的忠诚，同样的还会继续为砂拉越争取权益。

张庆信也保证，民进党将成为砂首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里的后盾，协助首长率领砂拉越迈向发展。