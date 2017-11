泰勒丝近日推出新专辑《Reputation》,亲身上长寿搞笑节目《周末直播》(Saturday Night Live,SNL)演唱宣传,这是她出新专辑后首次作直播演出,虽然找来4位舞蹈员上阵唱跳新歌〈Ready For It〉与〈Call It What You Want〉,又细心用上有蛇形闪饰的麦克风配合新专辑主题,不过最后竟然被指“对嘴”狂收负评!

不少网民于社交网Twitter轰泰勒丝摆明“对嘴”,宣传新专辑根本就“零诚意”,当中有网民留言问《SNL》:“泰勒丝对嘴对到这么明显,为什么还要给她麦克风?”另有人就指:“我们是不是要假装(泰勒丝)在唱着现场?”有人更质疑近年严打“对嘴”的《SNL》优待泰勒丝!