檳島逾90%災區已清理 市廳主席:盡力助恢復家園

（槟城12日讯）11月4日槟岛遭暴风雨重创一个星期后，至今已经超过90%灾区已经完成清理，槟岛市政厅主席麦慕娜则预计今晚能达到100%。

配合州政府号召的槟州志工日今日进入第二天，而在各地志工加入清理团队后，多个地区清理工作已经完成。虽然各个家园仍在打扫及清理中，不过逐渐恢复昔日的生活。

麦慕娜接受《光华日报》访问时说，经过首天的志工日后，超过90%的槟岛灾区已经完成清理。不过，发林新市镇的Jalan Shaik Madar及甘榜比桑的情况最为严重。“Jalan Shaik Madar是位于低洼地区，而且双层木屋更是沿河而建，事发后该区都是一片泥泞，难以清理。”

她说，在暴风雨之后，本身几乎每天都到该区巡视，尽管清洁工人每天都清理，但是至今还未真正恢复元气。“截至今早，该区满地泞泥还未完全清理，所以志工和清洁工人在尽最大的努力，希望能协助灾民恢复家园。”

她说，该区不仅满地泞泥，而且灾民家中所有家具及家电器都报销，所以垃圾车都需要来回多次才能清理这些重型家具。“市政厅也忙着清理该区旁的河流，确保河流没有受阻且能顺利排水。”

她指出，甘榜比桑灾情不严重，基于该乡村内的道路狭窄，居民也将受损的家具及家电器放在家外，所以市政厅需派清洁团队帮忙清理。

她说，市政厅派出15个部门官员帮忙清理，甚至是工程部、稽查部等，都要出动协助。“我希望所有清洁工作能在今晚完成，更希望老天爷不要再下雨了！”