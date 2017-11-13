「不滿我向聯邦政府求援」 林冠英：願意接受批評

“如果有人不满我向联邦政府求援，我愿意接受批评及谴责！”

槟州首长林冠英表示，倘若有者在他向联邦政府寻求支援一事怪罪或批评他，他愿意接受这些批评与指责，因他认为在协助人民课题上，他能够向联邦政府低头。

他今日在行动党特别党员代表大会致词时，三度感谢副首相拿督斯里阿末扎希派遣大马武装部队前往槟城赈灾，并感谢首相拿督斯里纳吉、霹雳州务大臣拿督斯里赞比里及各内阁部长在槟州面对大水灾上，给予鼎力的援助。

不过，他也透露，有者近日在他凌晨致电予副首相以寻求援助一事上大做文章，因此他表示，倘若有人因此事来谴责及批评他，他愿意接受这些批评。

另一方面，林冠英也宣布，直至今日上午7时30分，槟城行动党户头一共收到了755万4058令吉的公众捐款，而且款额仍持续在增加。

他也代表行动党，向槟城人民和国人致谢，感谢他们伸出的援手。他说，所筹集的款项最终会交给槟城州政府。

“灾难发生后还有很多事情要做。虽然困难，但我们正在尽最大的努力来给予帮助。对于我们在努力让您的生活恢复正常的过程中所造成的任何不便，我致以万二分的歉意。在这巨大的危机中，我们的领导受到考验和证明，但我们没有遮掩，没逃避也不会不见踪影。”

他指出，灾难发生后的一周，槟城希望联盟政府经历了4个直接的阶段以面对挑战，即救援阶段、清洗和扫除的后勤挑战、实际的计划“槟州再出发”重建以及建立抵御气候变化的复原能力。

“世界各大城市发生的灾害日益频繁，意味着我们不能逃避气候变化的现实。正如我在发生灾难前即11月2日宣布的州预算案，槟州政府致力于建立抵御气候变化的复原能力。作为有思想和理想的政党，民主行动党将成为马来西亚第一个对气候变化勾勒出连贯政策的政党。”