名單照舊火箭重選 林冠英：沒有選擇的選擇

林冠英、陈国伟及林吉祥把票投入投票箱。

（吉隆坡12日讯）行动党重选风波耗时近5年，今日终于再次重选，并会在旧有的候选人名单中，选出20位成员组成的中央执行委员会。

根据社团注册局发出的指令，行动党必须依据2012年的2576名的代表名单中进行中委会重选。早前，民主行动党已经透过独立监督单位Grant Thornton公司，发出特别党员代表大会重选中央执行委员会的通知信予所有合格的代表。

不过，由于当中有62名代表已逝世、退党或破产，所以不会收到通知。此外，今次的候选人名单与2012年党选相同，共68名，但有1名逝世及5名退党，所以减至62名。

其中逝世的候选人为全国主席加巴星，而退党的候选人包括已加入马华的鲁阳区州议员邱庆洲、嘉也巴兰、约翰芬南地、朱基菲里及罗斯里。

除此以外，由于2012年重选成绩不获承认，所以今日大会的中委会职位也是以2008年的为准，而当时的全国主席为加巴星、全国署理主席是陈胜尧、全国副主席敦姑阿都阿兹、曹观友、陈国伟、古拉、秘书长林冠英、副秘书长拉马沙美教授、章瑛、全国财政方贵伦、组织秘书郭素沁、全国宣传秘书潘俭伟、国际秘书刘镇东及政治教育主任陆兆福。

今日的民主行动党2017年特别党员代表大会是在在莎阿南Ideal会展中心举行，主题为“献给多数人民一个民主、进步和繁荣的马来西亚”。

大会在早上8时开放登记，早上10时30分停止登记，逾时者自动失去投票资格。

成绩预计下午6时出炉

林冠英致开幕词后，Grant Thornton公司合作伙伴兼选举官刘展华讲解投票程序，同时宣布符合资格的代表为2514人，而登记人数为1356人，出席率为53.94%。

较后，重选在早上12时正式开始，投票在下午2时结束。重选成绩预计在下午6时出炉。

根据行动党党章，大会选出一个由20人组成的中央执行委员会后，将进行复选。此外，中委会有权委任不超过10名党员进入中委会。

另外，根据社团局规定，被开除党籍的代表仍有投票权，所以该党也已经向有关代表发出通知信，准许他们投票，至于自行退党的党员则例外。

对于今次重选，社团局也开除数项条件，其中包括举行重选前，要把选举通知信、投票纸和选举条规发给社团局。社团局也不允许代表和观察员进入计票室。