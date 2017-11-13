自誇調解出色　 願助解決南海爭議

（越南岘港12日综合外电报道）美国总统特朗普于周日（12日）早上，与多名越南领导人举行会谈。特朗普呼吁越南购买美制军备，以消除两国的贸易逆差。他亦提及中国与越南的南海主权争议，自夸是出色的调解人，愿意协助解决南海争议。此外，特朗普在会谈前，称赞中国国家主席习近平是自毛泽东以来，最有权力的中国领导人。

越南国家主席陈大光在河内官邸，为特朗普举行欢迎仪式。特朗普与陈大光展开首脑会谈前表示，美越两国将会进行数以十亿计美元的贸易，但希望美国可以获得公平的对待。特朗普其后与越南共产党总书记阮富仲及总理阮春福会面时，指贸易是美越关系的重要元素，呼吁越方购买美国武器，称这有利两国贸易，更形容美国制造世上最强大的导弹。

特朗普此次越南之行，其中一个讨论议题便是南海。对此，特朗普向陈大光表示，他是非常出色的调解人及仲裁人，愿意向越方提供协助：“如果我可以帮助调解或仲裁，请让我知道吧。”陈大光则表示，越方希望透过谈判和平解决南海争议。越南指控中国把南海岛礁“军事化”侵犯主权，而中国一直反对美国及日本等域外国家，插手南海事务。

另外，特朗普从岘港出发前往河内期间，在专机空军一号上谈及习近平在亚太经济合作组织（APEC）峰会的演说，指对方承诺制止北韩拥核，是一个重大的声明；又称二人相处得很好。特朗普表示：“习近平是自毛泽东以来最有权力的中国领导人，有人甚至说他比毛泽东更有权力。”