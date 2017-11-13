特朗普訪菲在即　 杜特蒂：他不會講人權

（菲律宾马尼拉12日综合外电报道）菲律宾总统杜特蒂铁腕扫毒，至今造成逾6000人被杀。美国总统特朗普周日（12日）黄昏将由越南转抵马尼拉访问，并于周一（13日）出席东盟峰会与杜特蒂举行双边会谈。有人权组织要求特朗普就扫毒战的人权问题，向杜特蒂施压。惟杜特蒂声称肯定特朗普不会提起人权议题。有团体打算在特朗普访菲期间，号召民众上街示威抗议，预料出席人数逾1500人，东盟峰会场地开始加强保安，防范民众示威造成混乱。

特朗普与杜特蒂于上周六（11日），在越南岘港出席亚太经济合作组织（APEC）峰会期间曾短暂碰面。杜特蒂于周日返回马尼拉后，有记者问及二人于周一会面时，会否谈及“法外处决”问题时，杜特蒂回答：“我肯定他不会提这事。”杜特蒂透露，他与特朗普在岘港碰面时，特朗普曾赞扬他的扫毒战及马拉维战事的成果，更称杜特蒂“处理得非常好”。

计划发起示威反对特朗普的团体表示，希望终结美国透过战争和单边经济关系，对亚洲国家主权的侵犯，又指特朗普访亚的目的显然是要拉拢中国、日本、南韩、越南、菲律宾、以至整个东盟围堵北韩。有组织则把回教极端组织“伊斯兰国”（IS）党羽占据马拉维一事，归咎于美国的反恐战争；以及指控美国金援菲律宾的扫毒战。