超過95%原內容保留 11國艱難達成共識推新版TPP

（越南岘港12日综合外电报道）新加坡、日本和加拿大等11国达成协议，在美国退出的情况下继续落实跨太平洋伙伴关系协定（Trans-Pacific Partnership，简称TPP）。新加坡总理李显龙说，各国在多方面条件改变后，仍能取得共识走下去是一个重要成就。

TPP经过五年磋商达成，但主张保护主义的美国总统特朗普今年初上任后迅速将美国撤出，导致协定进程生变。11国官员过去几天在APEC会议举行期间频密磋商，并于昨天由主导TPP会议的日本和东道主越南主持记者会，公布11国部长联合声明。

根据声明，新版TPP更名为“跨太平洋伙伴关系全面进步协定”（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，简称CPTPP）。声明指出，各国经过数月磋商后，达成“保留TPP主要好处的均衡协议”，并就CPTPP的“核心成分”达成共识。

声明也指出，各国将制定使CPTPP生效的法律文书。“部长们重申CPTPP展现各国致力开放市场、对抗保护主义，及推进区域经济一体化的决心。”

李显龙昨天结束亚太经济合作组织（APEC）会议后接受随行新加坡媒体访问时指出，跨太平洋伙伴关系协定是12个国家经磋商达成的协定，美国作为最大的成员国，具有重要的战略分量，因此美国退出，导致其余11国的经济利益、政治和战略考量都有所改变。

“11个成员国达成协议，维持之前同意做的事情，并希望在不同的情况下还能得到相当的好处，这很不容易。我们能够达成这个基本协议，是一个很重要的成就。”

除了美国，参与TPP的其他11个国家是新加坡、日本、澳大利亚、文莱、加拿大、智利、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁和越南。美国退出明显削弱了TPP影响力，导致签署国占全球经济的比重从约37％减少至13％左右，但规模依然相当可观。若最终成功落实TPP，这将加强参与国之间的贸易投资往来，带动经济发展。

CPTPP暂停了TPP的20个项目，其中四个涉及劳工标准和文化保护等方面的项目则有待商榷。不过，新版协定依然保留了TPP超过95％的内容。

李显龙说，TPP国家只做了一些修改，也无需重新启动可能耗时五六年的谈判磋商，显示了各国保住TPP的毅力与意愿。“要到终点还有一段路要走。我希望我们能够有决心，大家能够一起走完这段路程。”

中美领导人在此次APEC会议上，提出对比鲜明的贸易愿景。特朗普称，美国不再签署束缚手脚的多边贸易协定，中国国家主席习近平则提出维护和加强多边贸易体制，构建开放型经济。

李显龙被问及这将如何影响国际局势时指出，许多国家从多边合作中受惠，美国也是其中之一。

他说：“美国如今持有不同观点，我们也明白这个政府采取这个观念背后的政治压力和原因。但我们依然希望与美国继续合作，以及与意向相似的国家，如TPP的11国合作，推进亚太地区的自由贸易，实现茂物目标（Bogor Goals）。”

茂物目标指的是1994年在印度尼西亚茂物制订的系列措施。APEC经济体当时达成共识，发达经济体在2010年之前将全面落实贸易自由化，发展中经济体则在2020年前达成贸易自由化。

李显龙今天结束越南行程，直接从岘港飞往菲律宾首都马尼拉，出席下来几天举行的亚细安峰会和东亚峰会。