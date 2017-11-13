孫春德：曾經孤軍作仗 28支部支持都東挺住了

全体党员在拿督孙春德的带领下，齐心高喊三声“砂哈地”！

（本报诗巫12日讯）“中国的易中天教授说，一辈子就图个问心无愧，悠然自在。世间的理争不完，争赢了失人心；世上的利赚不尽，差不多就很行，因为财聚人散，财散人聚。”

砂人联党都东支部主席拿督孙春德医生今日在该支部召开的第二届支部党员大会上致词时指出，他担任人联党都东选区的领导已20多年，从南兰事务所开始，一直到3年前才成立了都东支部。

“在这期间，我也担任了都东区州议员20年，在20多年的岁月里，我们都东区的人联党员有为人民做了一些事。当然权力越大，就能做更大的事；我们权力小，经济上也不算富裕，但我们算是尽了一点绵力。”

拿督孙春德表示，他最怀念的是那些共同奋斗了2、30年的同志，有的已永远的离开了大家，如黄声辉、黄增昌、黄德凤、李必昭、尹邦青等。

“这些老同志与现在许多在座的或未克出席的老党员一样，都是忠心耿耿，刻苦耐劳，只问耕耘、不问收获的好党员。他们不争名利地位，只求为党，为人民做点好事；每次党所交代的任务，特别是在州选期间，大家都日夜忙碌，很少怨言。”

他说，自己于1961年加入砂人联党，在1963年到澳洲念书，1972年回到诗巫刘钦侯医院工作。“1976年，黄顺开医生与赵松胜到我的诊所，邀请我加入人联党诗巫支部，从此我就在41年的岁月中，与人联党在一起。”

在这期间，他与许多同志包括伊班同胞建立了深厚的友谊。这6年来，虽然已不是都东区州议员，但是他与同志及群众仍保持密切的联系，可以喝茶聊天，也可畅谈天下大事。

“我与同志们一起经过了许多的风风雨雨，我们一起承受了许多委屈，遭人打压。在都东支部成立过程中，我们都东同志们最初是孤军作仗，后来得到28个支部的支持，我们都挺住了，我也知道许多同志牺牲了个人的名利地位，但我们还是团结在一起。”

他深感欣慰，都东支部今后有了一批新的都东支部的领导层，妇女组及青年团。“我希望大家一起像过去一样发挥同志的友爱与团结，特别是明年就要应付国会选举，我们一定要有一支强大的队伍，我们要增加人才，并加以训练，那才能在大选中取得胜利。”

与此同时，拿督孙春德也寻求全体都东支部党员、青年团及妇女组给新的团队大力的支持，共创都东美好的未来。