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幼兒生升上小學 林咸香冀繼續努力

发布于 November 13, 2017
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（本报美里12日讯）美里珠巴卫理幼稚园园长林咸香指出，幼儿生升上小学后开始新的里程碑，相信在这些年的学习，已为今后的学习打下了一个良好的基础，希望大家升上了小学后，继续努力读书，用功学习。
她是于昨晚该园在怀恩堂举行的第38届毕业典礼暨恳亲会上致词时，如此表示。今年有42位毕业生，其中在传统班有18位，活力班有24位。
她说，同学是国家未来的主人翁，也是未来的栋梁，希望大家好好学习，充实自己，将来为国家及社会服务。
“幼稚园非常注重孩子们的教育，除了在学术上帮助老师成为合格的老师外，也提升老师的教学程度，董事长董事们还亲自带领老师们出外考察。同时希望幼稚园的教学可以提供幼儿们的学习充满是想像力、联想力、学习力和实施力。”
她亦表示，现在还是有许多父母，为了孩子们填鸭式的成绩而烦，孩子的成绩考得好就是棒，考得不好开始担心，而疏忽了孩子们可以掌握的技巧，如品格实施及解决问题的能力。
林咸香称，现在和未来将会是一个开放的时代，所以教育也应该要开放，不该在封闭，例如：“我说你听”的教育。
“今年10月中前往了西马进行考察，并了解到其中一家幼稚园采用专案导向学习（project-based learning），看到了如今不仅大学生、中学生和小学生可以完成任务，幼稚园的学生也能够完成。还有活动区、角落学习都做得非常好。这次的考察有很大的收获，也激励了大家要向他们看齐，以他们为学习的对象之一，提升幼儿的教育。”
她解释说，专案导向学习（Project-based learning）主要强调“做中学”，以活动、专案与解决问题等作为学习主导。它的重点在于教师提供学生开放式的引导，自由探索的学习环境，强调在自然的情境中，透过同学们的讨论与互相合作，动探究、建构个人知识观来完成小组任务，呈现专案作品。
“要进行该学习，主题式教学一定要做好，其二就是角度学习，之后才能呈现专案导向学习。”
林咸透露，明年该幼稚园将会继续开办活力班，以主题式教学方式，加强角落学习，以期帮忙学生学习解决问题、沟通技巧、自我管理等能力的特质。

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