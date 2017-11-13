江先柱任署理主席 都東支部進入黃江配時代

砂人联党都东支部2018-2020年度新届支部执委、青年团团委及妇女组组委合影。左起分别为妇女组主任邱绣淇、副主席拉东乡村议员、财政孙伟雄、署理主席江先柱、名誉主席刘见玉、名誉主席拿督孙春德、主席黄振渊、秘书江先平、副主席林农均、副主席江宜婷乡村议员及青年团团长田俊发。

（本报诗巫12日讯）砂人联党都东支部推出“黄江配”，即由黄振渊及江先平分别担任新届支部主席及秘书职务！

在都东支部今日召开的第二届支部党员大会上，成功选出2018-2020年度新届支部执委、青年团团委及妇女组组委，同时也一致议决通过3项动议。兹将大会动议列下：

（一）党中央一定要确保在来届的国选，P211南兰国会选区和P212诗巫国会选区的候选人一定是人联党党员。我们坚决拒绝所谓的“国阵直属候选人”。

（二）飞翼在没有给予令人信服的理由下，宣布从2018年开始停飞6条航线包括诗巫/古晋。都东支部视飞翼的措施和决定是非常不负责任的，并对砂拉越人民带来极大的不便。我们呼吁砂州政府立即插手飞翼的决定，假如飞翼仍无法恢复飞行6条航线，那么砂州政府一定要设法找出替代方案。

（三）都东支部大力支持诗巫及加帛省华小董联会有关拒绝微型华小合并的立场。我们认为这些微小华文小学应该被迁移到人口稠密市镇中心，而非把这些华小合并。

2018-2020年度新届支部执委如下：

名誉主席：拿督孙春德医生、拿督邓伦奇、黄志渊、刘见玉、江绍汉

主席：黄振渊

署理主席：江先柱

副主席：林农均、Cr Ladong Ak Engkol、刘汮桦、江宜婷

秘书：江先平

副秘书：黄乔伟医生、Cr Frederick Taip Ak Ledom、Cr Christopher Ugot Ak Nyaring

财政：孙伟雄

副财政：江华平

青年团团长：田俊发

妇女组主席：邱绣淇

组织秘书：刘步超

副组织秘书：Paing Anak Tawi

宣教秘书：甲必丹罗会强

副宣教秘书：江泽经

康乐：蔡俪娥

副康乐：陈亨莹

福利：黄新珠

副福利：Tr Tonnie AkIli

培训：田俊发

副培训：William Ak Anut

执委：蔡明华、刘秀源、姚爱妃、陈祥乐、黄雅锦、许素琼、钱本新、刘人群、Collin Ak Tinting、Pop Ak Chendang、Assin Ak Mulang、Bonythis@Geraman Ak Aweng、Ayum Ak Hinkiat、Johnny Anak Barangan、Jolly Anak Gayah、Tr. Setia Ak Api。

黃振淵：支持直屬候選人

很難說服基層

（本报诗巫12日讯）“人联党一定要争取到诗巫及南兰国会议席的出战权，倘若国阵再度采用直属候选人的方式，允许联民党的人选上阵，那么我们很难说服基层去支持所谓的直属候选人！”

黄振渊今天在当选都东支部第二届执委会主席所召开的新闻发布会上受询时重申，根据国阵精神，联民党并不存在于国阵体制内，因此，人联党难以说服基层支持联民党的候选人，因为国阵的原则必须保持一贯性，而不能不一致。

对于他要争取都东支部在党中央的代表性问题，黄振渊强调，自2014年以来，都东支部就没有一个代表进入中常委。都东支部属于州选区支部，因此党中央应重视都东支部，并尽力帮助都东支部。因为在上届州选中，都东州选区的出战权很不幸地被联民党夺走。

“我们除了希望诗巫人联党在国会有代表，也放眼下一届的州选，都东选区的候选人是由都东支部的人选出线。”

“倘若都东支部没有代表在党中央，如何直接反映支部的心声给中央？所以我们要求在党中央的代表性，不是争取权利和地位，而是从组织角度去考量。”

黄振渊说，都东支部是个有辉煌历史的支部，且成立的道路比任何支部都艰苦。而今天人联党中央的领导层能够坐上今时的职位，应感谢3个人的付出，即拿督邓伦奇、拿督孙春德和他本人。因为在2006年的党争，假若他们3人选择与黄顺舸合作，则今天的党中央即不是相同的一番景象了。

“所谓饮水要思源，党中央应该对都东支部公平一点。同时当党中央领导层坐在高位时，不妨思考一下，当时我们3人及都东支部这群同志所扮演的关键性角色。”

“灯一定要挑才会明，锣一定要敲才会响！该说的话就要说，因为我不是为了个人争取都东支部的代表性，因为进入中常委也不一定非得支部主席才行，署理主席江先柱可以，秘书长江先平同样也可以。”

同时，黄振渊对党中央领导甚少前来诗巫交流，每次到访来去匆匆，且从未过夜也颇有微词。另外，砂人联党将于今年12月21至23日召开三年一度的党代，并邀请首相纳吉莅临主持闭幕，而都东支部将有8位代表参与。