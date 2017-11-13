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旺朱乃迪：尤其山坡範圍 檳政府批過多發展計劃

发布于 November 13, 2017
大马天然资源与环境部长拿督斯里旺朱乃迪（中）与沟渠排水系统提升工程受惠甘榜的代表合摄。
大马天然资源与环境部长拿督斯里旺朱乃迪（中）与沟渠排水系统提升工程受惠甘榜的代表合摄。

（本报古晋12讯）大马天然资源与环境部部长拿督斯里旺朱乃迪披露，根据一项研究显示，槟城政府批准过多的发展计划，因此目前面对过度发展，其中最大问题是山坡范围的发展计划。
他解释，如果平地的沟渠排水系统未有获得提升改善，那么就无法应付雨水量和山水的流下，就会导致严重水灾和土石流发生。
因此，他促请槟州政府减少在山坡发展工程，尤其是该州今次水灾发生主要是山坡范围的发展工程而致。
旺朱乃迪是于今早移交沟渠排水系统提升工程拨款仪式上致词时，这样表示。
他重申，过度的山坡工程开发，将导致缺乏森林作为吸收水量，因此，他全面各州属应听取专家意见，同时，槟城也要减少山坡发展工程。 。
另外方面，询及国内近来气象预测，他披露我国从本月11日起将面对从季候风转换，风向也将从南中国吹向砂拉越和西马，从中可带来强风及大雨，若降雨量庞大，不排除一些地区会发生水患。
他指出，砂拉越、沙巴、吉兰丹、登嘉楼、彭亨及部分柔佛地区目前已开始进入雨季，东马地区会一直延续到明年1月，西马则直到2月，预计在3月杪、4月初才会过季。

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