付諸努力嘗試 陳超耀矢做到盡善美

（本报美里12日讯）对于来自人民的委托，砂拉越人民联合党美里（卑尔骚）支部虽不能保证所有都能做到尽善尽美，但也绝不推辞，必定付诸努力尝试做到最好。

砂拉越人民联合党美里（卑尔骚）支部主席拿督陈超耀今日在该支部活动厅举行2017党员代表大会上致词时，如斯指出。

他感谢全体党员在过去3年来给予配合，也希望党员们能继续秉持党为民服务的宗旨，尽心尽力做好人民的托付。

拿督陈超耀在致词时也强调团结的重要性。他相信，大家团结一致，努力为民服务，人民也会继续给予支持。

于过去2年，在拿督陈超耀协助下，来自于马里甘71户、甘榜阿比阿比231户，以及甘榜巴西尔72户住在非法木屋区的家庭，获得土地分配或廉价屋。

另外，预计目前距离来届国选还有4个月的时间，砂人联党将竞选7个议席，他促请党员做好准备，特别是新届执委们，料将面对两项大选，包括即将来届国选和来届砂州选举。

于本月1日至15日，砂人联党各支部必须完成三年一度的党员大会，拿督陈超耀欣见各支部改选并没有出现恶性竞争。

拿督陈超耀建议党中央设立政治青年培训课程，加以发掘和栽培有潜能的政治青年。

卑爾騷人聯黨改選

陳超耀蟬聯主席職

（本报美里12日讯）砂拉越人民联合党美里（卑尔骚）支部2017年党员代表大会于今日顺利在支部活动厅举行，同时2018-2020新届执委也在无竞争之前宣告产生，拿督陈超耀蝉联主席一职。

砂拉越人民联合党美里（卑尔骚）支部2018-2020新届执委名单如下：

主席：拿督陈超耀

署理主席：涂庆福

副主席：唐世瑜、蔡全贵、杨家瑆、杨春德。

秘书：卡兰比尔星

副秘书：刘爱玉、丹尼尔阿隆、ト莉莉。

财政：朱忠宜

副财政：杨贤曾

青年团团长：陈立仁

妇女组主任：方凤金

组织秘书：梁振林

副组织秘书：许伟强

宣教秘书：陈力凤

副宣教秘书：陈孝祥

康乐：凌德胜

副康乐：陈则好

福利：陈彩萍

副福利：陈彩虹

培训：曾舜安

副培训：黄运祥

委员：杨裔传、黄柏贵、黄坤顺、吴禩盛、练国平、郑港集、刘勇文、杨国威、张旗何、汤姆斯沙迪斯文、仁古纳伊、艾德华曼粕、珍妮花丹尼尔、方湫琴、刘素娟、杨玉明、张淑妃、刘爱英、陈籹遐、赖慧琴、张美娜。

另外，大会也选出17名党中央代表，即拿督陈超耀、涂庆福、唐世瑜、蔡全贵、杨家瑆、杨春德、卡兰比尔星、丹尼尔阿隆、ト莉莉、朱忠宜、陈立仁、方凤金、梁振林、许伟强、陈力凤、陈彩萍、刘少华。