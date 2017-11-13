俞小珊預測 埔奕補選機會很高

砂拉越人民联合党埔奕支部党主席俞小珊在党员大会上率领全体出席者高喊三声“砂哈地”，以提高士气。

（本报美里12日讯）砂拉越人民联合党埔奕支部主席俞小珊认为，埔奕补选的机会很高。所以在未来半年里，可能会有两场选举，即明年初进行的国选及埔奕区可能补选。

他出席砂拉越人民联合党埔奕支部今日在该党召开的2017年党员大会上表示，今天是该支部第4届党员大会，也是三年一度的选举，他恭贺妇女组新??届主席陈遵仁及团长朱景祥率领妇女组及青年团。

“该支部提名没有超过法定人数，所以在青年团及妇女组召开大会的同时，支部也进行复选。”

俞小珊感谢同志在这三年的支持与帮助，特别是去年初的州选工作，虽然在最后一分钟没有出线，他也深深感受到同志的支持与努力。

今年中埔奕选区面临可能补选的情况，他也看到同志在紧要关头给予的协助。

他表示，州选若有机会出线是有胜出的机会。当时他在珠巴分部同志的陪伴下走访整个珠巴区及一半的埔奕区，家访共进行了40天。

“今年中埔奕面临补选，主要原因是该区州议员陈长锋拥有双国籍，被州议长罢免州议员身份。之后此判决在法庭被推翻，此案件目前正在上诉中，还未有判决。”

他在支部党员大会、青年团及妇女组大会上都呼吁招收更多党员，只有招收更多的党员，才能强大及更有实力，以确保领导层能新陈代谢。

“在新届执委开始操作后，近期内会进行脑力激荡研讨会，拟定每个执委的职责。”

此外，俞小珊在青年团及妇女组大会致词表示，希望埔奕支部妇女组及青年团能尽力而为，确保接下来两场大选而胜出。

埔奕人聯大會選舉

俞小珊蟬聯黨主席

（本报美里12日讯）砂拉越人民联合党埔奕支部今早顺利于埔奕支部召开2017年党员大会，第3届(2015-2017)妇女组组员大会及青年团团员大会，同时也产生三机构新届理事阵容。俞小珊蝉联党主席，青年团团长由朱景祥蝉联，而妇女组刘淑光退位让贤则由陈遵仁接任妇女组主席一职。

砂拉越人民联合党埔奕支部第五届执委名单：

顾问：谢超发

主席：俞小珊

署理主席：沈炎龙

副主席：范发春、钟易璇、张振民、刘淑光

秘书：陈福金

副秘书：陈荣华、李容娇、余雄星

财政：温凯智

副财政：黄宝贤

组织秘书：许赞宏

副组织秘书：张育新

宣教秘书：余俐葭

副宣教秘书：黄声强

青年团团长：朱景祥

妇女组主任：陈遵仁

培训主任：池凤德

副培训主任：许爱美

康乐主任：郑晓聪

副康乐主任：李翠容

福利：沈庆坤

副福利：田舜忠

执委：谢超强、刘廷信、田惜珍、李美恩、Luban、梁思友、林琴凤、Frankie、包久伟、钟菊英、江洁清、许国文、黄慧琴、陈志伟、Ambas、周韩华、张海光、刘玉香、沈桂兰。

砂人联党埔奕支部第四届2018-2020青年团执委名单：

团长：朱景祥

署理团长：余雄星

第一副团长：杨民辉

第二副团长 ：Frankie Siwat

秘书：温凯智

副秘书：余俐葭

财政 ：许瑞福

副财政：郭小云

组织秘书：许朝杰

副组织秘书：官伟维

宣教秘书：赖昭允

副宣教秘书 ：李家辉

培训秘书：庄志明

副培训秘书 ：温景胜

团委：连思丝，黄顺胜，陈志伟，沈(音员）慈，杨朝茸，林桐佑，陈韦琴，陈志安，唐伟昌，包久伟，曾伟新。

另外，也选出13名党中央青年团代表，他们分别是余雄星、陈志伟、朱景祥、 Frankie Siwat、杨民辉、赖昭允、许瑞福、杨朝茸、温凯智、许嘉(王平)、官伟维、李家辉、许朝杰。

砂人联党埔奕支部第四届2018- 2020妇女组执委名单：

主席： 陈遵仁

署理主席：黄慧琴

第一副主席：李美恩

第二副主席：锺菊英

秘书：江賢珠，黄金凤

财政：刘梅花

副财政：江洁清

组织秘书：梁美英

副组织秘书：蔓干乌奥

宣教秘书：余俐葭

副宣教秘书：黄云晶

福利秘书：黄雅兰

副福利秘书：何顺梅

委员：许爱美，李容娇，卢淑珍

黄惠莲，洪彩美，黄云瑛，凌心爱，包腮凤，陈丁安，余爱平，黄丽琴，陈友笑，许嘉玶

妇女组党代表分别为许爱美，江洁清，李容娇，刘梅花，凌心爱，黄惠琴，黄凤金，锺菊英，包腮凤，陈遵仁，李美恩，余俐葭，沈桂兰，黄丽琴，刘淑光，许嘉玶，黄雅兰，陈友笑，梁美英，洪彩美，何顺梅，蔓干乌奥