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首長：不能一昧盲目耕種 農夫須採取精準農業

发布于 November 13, 2017
阿邦佐哈里及众人享用甜美的猫山王。
阿邦佐哈里及众人享用甜美的猫山王。

（本报古晋12日讯）砂首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，州政府在为农业展开转型计划之际，农夫不能一昧的盲目耕种，反之必须采取精准农业（pecision farming）的方式才能确保常年可销售农作物并有稳定的收入。 
他解释，精准农业主要是计算种植到生产的时间，一旦掌握到有关农作物在开花结果的时间线，便可有策略的规划。
同时，他称，精准农业科通过数码来进行，把资料储存在智慧型手机或平面电脑，以高科技的研发来操纵和管理种植过程。
“比如首个月用了多大的土地来种植，结果后可对有关农作物进行增值的生产工作。”
他表示，生产数量可以放眼30亿人为目标，因为我国水果生产可出口至中国、印度、中东和其他亚洲国家。
首长今日上午前往德玛拉勿地区的朋岭会议中心，见证砂拉越政府和顶好水果（砂）私人有限公司签署备忘录仪式上，如是发表。
他较早前指出，鉴于农业牵涉多方面的人力，因此在本州经济依然扮演举足轻重的角色。除了在种植到生产过程，生产后农夫也可对农作物进行增值，这必定能为农夫带来更高的收入，也有助于提升国家生产总值。
阿邦佐哈里回顾30年前，当时还是农业部助理部长的他，他们鼓励人们大量种植水果，包括香蕉和黄梨；不过，一到了香蕉和黄梨结果的季节，因为产量过剩而面对无法行销的问题。 如今，相反的是人们对水果的需求提升，水果产量却下滑，这主要是因为人口的增加所导致的现象。
不过，他相信以顶好水果（砂）私人有限公司拥有的研究和发展、科学分析等必能有效把水果产量促销至国外，农夫也可拥有稳定收入。

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