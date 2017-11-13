本州具地理優勢 我國可成水果樞紐

阿邦佐哈里在新闻发布会上称，砂拉越具有潜能成为我国下一个水果枢纽。

（本报古晋12日讯）砂首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里有信心，本州在具有地理优势的条件下，可成为我国下一个水果枢纽。

他表，砂拉越土地肥沃，加上气候适中，在种植业是占优势的。因此，在高科技的加持下，砂拉越成为水果州绝对不是问题。

他透露，目前砂农业也采用高科技技术来鉴定科提升榴梿种植的地区。

他说，在高科技的协助下，农夫可轻易的取得土壤质量和相关数据，这将有助于小型业者的榴梿种植更系统化。

值得一提的是，这些数据可以作为长期计划，因为榴梿种植可以超过25年。

阿邦佐哈里是在今日上午见证砂拉越政府和顶好水果（砂）私人有限公司签署备忘录仪式后，在新闻发布会上也披露，除了榴梿，州政府也将探索其他水果种植，这包括椰子。

他表示，要把这些水果推广到国外市场，我们就必须采用数码高科技来进行运作。

他强调，如今推广的是定位农业，有数据及可以管理数据，将能启动从上游、中游及下游的生产计划。

另外，首席部长指出，砂农业部所提倡的国际农业大会，并鉴定生态公司以让农业产品商业化，而水果将是砂拉越值得探索的。

他说，由于榴梿在国际市场上存在巨大潜能，因此可以加大生产。

他称，顶好水果（砂）私人有限公司具有先进的新技术及丰富的农业经验，并在适应的环境下冲出市场。