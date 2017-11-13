首長：輕易抵達古跡區 達魯哈娜橋成遺產走道

砂州元首敦丕显斯里泰益玛目(左3)在首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里(左2)及其他内阁部长等人的陪同下,为黄金桥主持剪彩开幕。

（本报古晋12讯）“达鲁哈娜桥”将成为本州遗产走道的一部分，以可轻易抵达古晋古迹区，并在该遗产走廊扮演要角，即可在古晋、旧砂州立法议会、植物园、胡姬园、玛格烈达古堡与新砂州立法议会之间往返。

首长阿邦佐哈里是于昨晚出席为“达鲁哈娜桥”主持开幕仪式上致词时，如是表示。

他说，该座桥个别组建如码头及电缆等全部都是无缝连接的，不能失去任何一方的支撑；这也象征由不同族群及文化组成的砂拉越，在砂州元首敦丕泰益玛目的远景领导下，成长于一个和谐社会。

他续称，由钢缆支撑的弯曲甲板，并与两个并列的钢制犀鸟塑像拱起桥身，展示出砂拉越的传统比达友竹桥与弯曲河道，如此的设计与工程也显示砂拉越动态的时尚。

他也说，外形宛如S型的大桥建竣，将加强古晋南北市区遗产核心地段的联系，让旅客及古晋市民皆获益。

他深信，负责单位即砂经济发展局此建桥之举，将有助加强吸引更多旅客前来；而本州今年第三季度旅客人次，相比去年同期乃增加16%。

河濱公園黃金S型橋

改名達魯哈納橋

（本报古晋12讯）在州元首敦泰益玛目宣布下，耸立在古晋河滨公园的黄金S型桥正式命名为“达鲁哈纳(Darul Hana Bridge)”桥！

敦泰益玛目于昨晚在达鲁哈纳桥开幕仪式上解释，“达鲁哈纳”桥的名称象征友善及和谐景象，并将成为古晋旅游领域的新地标，呈献出古晋美丽一面。

他说，新的黄金桥将是州基本设施发展及衔接南市及北市人民的往来，分享发展成果，也让古晋河滨公园与砂拉越河及古晋市的人民受惠。

他说，随古晋人口持续增长，将会让这具有灵魂的城市很难维持人与人之间的沟通。

他指出，虽然砂州城市的人口比例比其它主要城市少，但在城市持续增长及拓展下，将面临人民促进社会交流的挑战。

此外，为了让古晋市加强人民的连接，他认为社会交流过程是很重要及值得鼓励推动的。

他说，古晋就是许多人的例子，一座有灵魂的城市在未来及朝向2020年，具备社区文化的繁荣。

他指出，砂拉越在旅游景点方面作出许多努力，但还有许多还必须要改善的地方，以发掘旅游潜能。