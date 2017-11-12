首页 新闻 联合即时 第四届人联党代大会 党员踊跃出席
  • ent06

    林志玲言承旭世紀復合！

    虽然言承旭、林志玲拍过拖分过手，但一众粉丝仍坚信他们是最应该在一起的。事隔多年，正当一众粉丝心死认为他们复合无望时，今年5月言承旭在公开活动上被问及会否同林志玲复合时，他竟然表示：…
    November 12, 2017
    0 second read
  • ent03

    阿嬌光棍節曬愛 公開男友摟腰蜜照

    钟欣潼（阿娇）光棍节放闪！11日她晒出和与“医界王阳明”男友赖弘国海边搂腰依偎的甜蜜合照，这也是她首次公开情侣照，特别选在光棍节这天宣示不再孤单的心情，连粉丝都感染了她的喜悦，“娇…
    November 12, 2017
    1 second read
  • ent04

    蕭淑慎嫁26歲男友迎41 亮結婚證書撕小三tag

    萧淑慎（鸽子）明将满41岁，昨在“双11”光棍节这天被26岁男友梁轩安娶回家，正式“脱单”。对于外界祝福，梁轩安昨笑回“谢谢”，并以简讯回复将“尽心尽力”完成人夫重担。去年底梁轩安…
    November 12, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • d47edcfb-f314-41b4-ba98-96ac1f8e94d1

    州元首州首長親臨主持 黃金橋11.11.11閃耀開幕

    （本报古晋11日讯）耸立在古晋河滨公园的黄金桥11.11.11闪耀开幕！ …
    November 12, 2017
    0 second read
  • IMG-20171109-WA0004

    砂专属支付平台Sarawak Pay 本周三推介

    《古晋》砂拉越专属支付平台（Sarawak Pay）将在本月15日（周三）推介！   砂国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸是于今早在州议会召开新闻发布会时也披露，州政府亦将在本月…
    November 9, 2017
    1 second read
  • gg30

    诗巫暂无兴建架空大道计划

    《古晋》诗巫目前暂无兴建架空大道的计划。 砂州基本设施发展与交通部助理部长拿督耶理苏修是于今日在州议会口头问答环节上，回应行动党武吉阿瑟区州议员郑爱鴒提问时表示，政府目前虽暂无兴建…
    November 9, 2017
    0 second read
Load More In 联合即时
评论功能已关闭