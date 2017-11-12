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民政要拉攏年輕選民 讓國陣再贏來屆大選

发布于 November 12, 2017
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（吉隆坡11日讯）大选前的最后一次党大会，民政党要拉拢年轻选民，让国阵再次赢得来届大选。
民政党自周六起，一连两天在吉隆坡民政党总部召开2018年民政党全国代表大会，并由二大臂膀青年团及妇女组先在上午召开大会，并邀来党署理主席拿督谢顺海主持开幕。
此外，民政党彭亨州青年团秘书谢东成也在今日移交221份入党表格予党主席拿督斯里马袖强，并向对方提出成立4个分部的要求。
他要求增加的4个分部，分别是马兰、双溪热力（Sungai Jerik）、斯里再也（Sri Jaya）和增卡市（Bandar Jengka ）。
谢东成指出，在221名申请入党的人士当中，75%是年龄介于19至35岁年轻人；约30%印裔、5%巫裔，其余的是华裔。
“我们希望成立4个分部给年轻人一个平台，他们缺乏平台发挥，并训练他们的领导能力，让他们有机会参加区部活动。”
马袖强今天也在民政党臂膀代表大会举行开幕后，在该党总秘书拿督梁德明的陪同下，到场与年轻党员交流。
出席民政党青年团及妇女组代表大会者包括民政党青年团署理团长杨锦成、副团长叶文彪和邱孝利以及总秘书曾融熙；妇女组代表则包括署理主席拿督吴秀丽。

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