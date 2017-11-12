陳慶亮抨希聯替代財案 乃政治誘餌旨撈選票

（吉隆坡11日讯）《2018年雪兰莪州财政预算案》未有希望联盟《2018年希联替代预算案》内容，民政党青年团批希联推出的替代财案乃“政治诱饵”！

民政党青年团团长陈庆亮指出，尽管由希联提出的《2018年希联替代财案》有提及数项看似利民的政策，如希联一旦成功入主布城，将提供免费高等教育及废除全国大道收费站，然而在甫过去由雪兰莪州务大臣拿督斯里阿兹敏阿里所提呈的《2018年雪州财案》却没有提及这些政策，显然《2018年希联替代财案》犹如“政治诱饵”，旨在捞取选票。

“根据《2018年希联替代财案》，希联提出一旦成为政府，将提供免费的高等教育。可是，我们在《2018年雪州财案》中，并没有看到由希联领导的雪州政府宣布取消雪州大学（UNISEL）及雪兰莪国际伊斯兰教大学学院（KUIS）的收费。众所周知，这两所高等学府隶属雪州政府，如果希联有诚意提供免费高等教育，那理应先取消这两所高等学府的收费。”

“此外，在《2018年希联替代财案》中也有提及希联将废除全国大道收费站。然而，在《2018年雪州财案》中，我们并没有看到雪州政府废除莎阿南大道（KESAS）及吉隆坡西部交通疏散大道（SPRINT）。大家都知道，这两条大道，希联领导的雪州政府皆拥有股权，可是为什么却没有提出废除这两条大道的收费？”

陈庆亮今早是在为2018年民政党青年团与妇女组代表大会发表政策演词时，如是指出。

他形容，由希联提出的《2018年希联替代财案》犹如“白日梦财案”（Bajet Mimpi），主要目的就是要在来届大选捞取选民的支持。