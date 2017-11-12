杜特蒂稱16歲曾刺死一人

（岘港11日综合电）菲律宾总统杜特蒂又语出惊人，说他自己在青少年时期就曾刺死一个人。

杜特蒂周四在在越南岘港对当地菲律宾社群讲话时爆出他青少年时杀人的往事，他还扬言，若是遇到联合国人权调查员时将赏她一巴掌，并用脏话反击批评菲律宾扫毒行动造成多人死伤的人士。

杜特蒂说：“我在青少年时代进进出出监狱，四处街头斗殴。16岁那年，我就已杀过人，活生生一个人，在一场斗殴时刺死对方，我当时才16岁，不过就因为互瞪了一眼。如今我成了总统，我又会杀死多少人呢？”

现年72岁的杜特蒂去年在竞选总统期间就誓言要根除国内的腐败和毒品问题，上台后他即对涉毒分子展开“杀无赦”的肃毒行动。

根据菲国警方，杜特蒂就任总统16个月以来，当局已在扫荡毒品行动中杀死了3967人。据政府资料，另有2290人因与毒品有关的罪案被杀，还有数以千计人之死尚未破案。

许多国内外批评者警告，杜特蒂正在策划一场法外大谋杀，执行者是腐败的警察和自认为正义之士的自发治安维持人员。不过，杜特蒂仍受多数菲国民众爱戴，他们认为杜特蒂的做法是为让社会更安全。

杜特蒂在为其扫毒战争做辩护时，经常使用辱骂性和煽动性言论。去年他称，他“很乐意杀死300万”毒贩，并指责批评菲律宾毒品战争的时任美国总统奥巴马。去年12月，他透露在他担任达沃市市长时，曾亲自射杀犯罪嫌疑人。

美国时尚杂志《时尚先生》在杜特蒂担任总统前访问他时，引述他说，他在17岁时“可能”刺死了人，这或许与杜特蒂日前在岘港所说的是同一件事。

每当杜特蒂发表这些惊人的言论后，他的助理都会告诉记者不要相信他所说的一切，因为杜特蒂喜欢开玩笑或夸大其词。