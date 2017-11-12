分離分子侵占印尼巴布亞村莊 挾持1300人質

（查亚普拉11日综合电）印度尼西亚警方昨天表示，一群分离运动武装分子侵占东部巴布亚省的两个村庄，并挟持了1300名村民为人质。

据当局披露，这些武装分子都是“自由巴布亚运动”（Free Papua Movement，OPM）的成员，他们过去两天阻止村民进出村庄，但到目前为止并未伤害任何村民。印尼当局已经派出700名全副武装的军人到村庄附近，并在密切观察武装分子的一切行动。

巴布亚当地警察首长麦克邦说：“这些人来自一个进行暴力和恐吓的犯罪集团，他们要的是与当局开战。现阶段我们只是采取一些先发制人和预防性措施。我们还未强攻村庄，因为不希望伤害到村民。”

巴布亚位于新几内亚岛西部，原本是荷兰殖民地。1961年12月1日，巴布亚摆脱荷兰殖民统治，后于1963年被印尼接管。巴布亚分离分子随后成立“自由巴布亚运动”展开独立斗争。

此次被侵占的两个村庄就在美国自由港麦克默伦铜金矿公司的其中一个铜矿附近。分离分子一直希望能够分享巴布亚丰富的资源，而该铜矿就是攻击目标之一。

巴布亚警察部队一名发言人说，武装分子企图捣乱铜矿的活动，并喝令警方不得阻碍他们在铜矿的行动。

自由港发言人表示，武装分子至今还未对该公司提出任何要求，该矿场的生产并未受影响。

印尼国民军加托警告，若武装分子不接受谈判结果，军方将采取武力来结束这场对峙。他发表声明说：“军方正在观察情况，因为自由巴布亚运动人员挟持了平民为人质。我们会谨慎处理这件事。”