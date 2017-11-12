TPP簽署國 已就協定內容 達共識

亚细安峰会、东亚峰会明天开始接连在菲律宾首都举行，美国总统特朗普也将出席。昨天，一批马尼拉民众高举“把美军赶走”等标语牌及特朗普肖像，在美国驻马尼拉大使馆附近游行示威，抗议美国总统的到访。（法新社）

（岘港11日综合电）签署跨太平洋伙伴关系协定的11个国家对于在美国退出后，如何继续落实协定的磋商过程多次出现分歧和转折。原定昨天举行的11国领导人会议，因加拿大总理特鲁多没有出席而取消。

经频密磋商

今天发表联合声明

不过，参与磋商的知情人士向媒体透露，包括新加坡、日本和澳大利亚在内的11个跨太平洋伙伴关系协定（Trans-Pacific Partnership，简称TPP）签署国已就协定内容和法律条文达成共识，并将于今天发表联合声明。

这项大型贸易协定在美国总统特朗普将美国撤出后陷入僵局。若他们成功达成共识推进TPP，将体现各国维护全球化和自由贸易的决心，不受美国总统特朗普的保护主义阻碍。

11国官员过去几天在越南岘港出席亚太经济合作组织（APEC）会议之际频密磋商，但过程中反复出现转折，显示一些国家对现有TPP条文仍存有意见。

日本经济部长茂木敏充前天指各国已原则性同意推进TPP的方案，但加拿大国际贸易部长尚帕涅随后却在推特上否定这个说法。

原定昨天下午举行的11国领导人会议，也因特鲁多（Justin Trudeau）缺席而临时取消，日本首相安倍晋三宣布会议延期。

加拿大媒体报道，加拿大政府对TPP有关知识产权等方面的条件提出异议，也不希望在他国压力之下草率同意现有条件。

美国退出后，TPP签署国剩下11个，分别是新加坡、日本、澳大利亚、汶莱、加拿大、智利、马来西亚、墨西哥、纽西兰、秘鲁和越南。

目前在岘港出席APEC领导人会议的李显龙总理昨天原本也计划出席TPP国家领导人会议。

据媒体向参与磋商的知情人士了解，美国退出后，11国同意落实TPP部分经贸合作计划，TPP国家前晚确实就可继续推行的项目配套和法律条文达成协议。

昨天的领导人会议取消后，11国部长临时召开会议，重申之前达成的协议。

在美国退出后成为TPP主导者的日本和东道主越南，将于今早召开记者会，发表联合声明。

新加坡工商联合总会执行总裁何鸣杰昨晚出席亚太经合组织商业咨询理事会会议后接受本地媒体访问时，对于领导人会议突然取消感到失望，并透露工商联合总会其实事先拟定了一份声明，对11国达成共识表示欢迎。

何鸣杰：各国间

仅存技术问题非理念分歧

何鸣杰指出，虽然领导人会议取消进一步拖延了TPP的落实计划，但签署国之间只是存在技术性问题而非理念分歧。

他说：“（加拿大）虽然没有出席会议，但各国之间可能还会相互做出一些妥协，所以我还是相当乐观的。”

李显龙总理昨天会见了多名APEC经济体领导人，其中包括墨西哥总统涅托（Enrique Pena Nieto），以及刚在上月底就任的纽西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）。

他也会在今天举行的领导人非正式会议上致辞。