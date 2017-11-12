特朗普重申美國優先 習近平：謀共商共建共享

亚太经济合作论坛峰会昨天在越南蚬港举行，与会领袖也借此机会举行亚太经合论坛与亚细安对话会。（法新社）

（岘港11日综合电）亚太经济合作论坛会议在越南岘港举行，与会的美国总统特朗普昨天高调捍卫经济民族主义。

特朗普表示美国将不会签署有损其商业权利的贸易协议；中国国家主席习近平则相反，他坚持多边主义，谋求共商共建共享，建立紧密伙伴关系。

当地时间下午1时30分，特朗普在岘港商业领袖峰会上说，在经贸往来关系中，美国不会再让人占便宜，美国将坚持公平与对等。

称美降低市场门槛

但他国未相应回应

他表示，美国“不会再容忍”不公平贸易、封闭市场及知识产权盗窃等行为。

他强调：“我永远会以美国为优先，我认为这里所有人也和我一样，会将自己的国家摆在第一位。”

他表示，美国只会基于公平及互惠原则，寻求与其他国家发展贸易关系，更称美国已经降低市场的门槛，但其他国家没有这样做。

特朗普表示，“现在，美国与其他国家或其他人建立贸易关系，我们会要求对方严格遵守该协议列下的准则。”

特朗普称，他将与印度洋—太平洋地区任何希望成为美国合作伙伴的国家签署双边贸易协议，不过， 协议必须遵守相互尊重、互惠互利的原则。

他说，美国再也不会签署那种束缚手脚、被迫放弃主权并且几乎不可能切实执行的多边协议。

他说，“我们是印太地区长久以来的朋友、伙伴和同盟，这样的关系将来也会维持下去。”

习近平：经济全球化

面临多方面调整

习近平在特朗普之后在该商业领袖峰会上发表演讲。

他指出，世界正面临经济全球化进程的深刻转变。过去数十年，经济全球化对世界经济发展作出了重要贡献，已成为不可逆转的时代潮流。

“同时，面对形势的发展变化，经济全球化在形式和内容上面临新的调整，理念上应该更加注重开放包容，方向上应该更加注重普惠平衡，效应上应该更加注重公正共赢。”

他说，人们正面临增长动能的深刻转变。当前，改革创新成为各国化解挑战、谋求发展的方向。

“结构性改革的正面效应和潜能持续释放，对各国经济增长的促进作用进一步显现。新一轮科技和产业革命形成势头，数字经济、共享经济加速发展，新产业、新模式、新业态层出不穷，新的增长动能不断积聚。”

他也指出，人们正面临全球经济治理体系的深刻转变，世界经济格局的演变对全球经济治理体系提出了更高的要求。坚持多边主义，谋求共商共建共享，建立紧密伙伴关系，构建人类命运共同体，是新形势下全球经济治理的必然趋势。