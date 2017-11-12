譚玉燕：提升近200排位 冀中華中學續提高水平

（本报诗巫11日讯）“我期许诗巫中华中学可以在学术成就上持续成为砂州顶尖的学校，同时不断提高各方面的水平。在过去5年内，我们的全砂排名即从原本的600多，提升近200个排位至现有的507，而我本身也曾多次在全国教育活动上呈现成功办学的经验。”

中华中学校长谭玉燕日前受访时对媒体说，该校推行的英语会话实践系统，让不少学校引为借镜，同时该校在数理科的教学上采用双语计划，全面加强学生的英语水平。此外，还有许多介入学习计划、创新教学计划等，积极提升学生的学习能力。

“身为领导，我们必须以身作则，指导全校师生如何做得更好。而每年稽查师的定期审核，我们都能取得逾90分以上的卓越表现，显示学校财务制度亦十分完善。”

她重申，如今中华中学已不存在学生纪律问题，且与家长交流互动良好。“继上周于全国一项教育大会上进行经验分享，我本身下周一也受邀至沙巴校长研讨会上分享交流。”

“过去逾25年来，我代表教育部及政府部门参与网球比赛，并在单打、双打组均获得许多奖项，这也为这个全砂最佳校长奖增添了不少荣誉分数。领袖的定义，即意味着你必须做得更多，且超越其他人。”

她说，自己有许多荣誉奖项在手，但却是首次参与全砂最佳校长的奖项角逐，因为她认为自己必须值得，并在他人的眼中，证实自己是好的领导者。“我等待出击的最佳时机并一矢中的，无论是年长或年轻，必须确保自己值得拥有这份荣誉。”

“在中华担任校长5年后，我有不少转往大型中学当校长的机会，但我选择留在中华，亦因如此，我失去了一些升迁的机会。但我的心在中华，我的灵魂、我的力量及我的思想，都在中华中学。”

询及过往35年在教学领域的经验，她指出，最初5年她在加帛中学任教，之后转往诗巫圣依丽沙白中学执教10年。“然后我到沐胶担任圣伯特利中学校长8年，并带领该校成为砂州乡区最佳学校。而后来到中华中学，至今掌校12年之久。”

访谈的最后，谭玉燕校长语带感慨地说，2019年她即将从工作岗位上退休，而获颁全砂最佳校长奖项，对她而言，永远也不会太迟。