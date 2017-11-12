首页 新闻 中砂新闻 譚玉燕：提升近200排位 冀中華中學續提高水平

譚玉燕：提升近200排位 冀中華中學續提高水平

发布于 November 12, 2017
gg17

（本报诗巫11日讯）“我期许诗巫中华中学可以在学术成就上持续成为砂州顶尖的学校，同时不断提高各方面的水平。在过去5年内，我们的全砂排名即从原本的600多，提升近200个排位至现有的507，而我本身也曾多次在全国教育活动上呈现成功办学的经验。”
中华中学校长谭玉燕日前受访时对媒体说，该校推行的英语会话实践系统，让不少学校引为借镜，同时该校在数理科的教学上采用双语计划，全面加强学生的英语水平。此外，还有许多介入学习计划、创新教学计划等，积极提升学生的学习能力。
“身为领导，我们必须以身作则，指导全校师生如何做得更好。而每年稽查师的定期审核，我们都能取得逾90分以上的卓越表现，显示学校财务制度亦十分完善。”
她重申，如今中华中学已不存在学生纪律问题，且与家长交流互动良好。“继上周于全国一项教育大会上进行经验分享，我本身下周一也受邀至沙巴校长研讨会上分享交流。”
“过去逾25年来，我代表教育部及政府部门参与网球比赛，并在单打、双打组均获得许多奖项，这也为这个全砂最佳校长奖增添了不少荣誉分数。领袖的定义，即意味着你必须做得更多，且超越其他人。”
她说，自己有许多荣誉奖项在手，但却是首次参与全砂最佳校长的奖项角逐，因为她认为自己必须值得，并在他人的眼中，证实自己是好的领导者。“我等待出击的最佳时机并一矢中的，无论是年长或年轻，必须确保自己值得拥有这份荣誉。”
“在中华担任校长5年后，我有不少转往大型中学当校长的机会，但我选择留在中华，亦因如此，我失去了一些升迁的机会。但我的心在中华，我的灵魂、我的力量及我的思想，都在中华中学。”
询及过往35年在教学领域的经验，她指出，最初5年她在加帛中学任教，之后转往诗巫圣依丽沙白中学执教10年。“然后我到沐胶担任圣伯特利中学校长8年，并带领该校成为砂州乡区最佳学校。而后来到中华中学，至今掌校12年之久。”
访谈的最后，谭玉燕校长语带感慨地说，2019年她即将从工作岗位上退休，而获颁全砂最佳校长奖项，对她而言，永远也不会太迟。

  • gg21

    民政要拉攏年輕選民 讓國陣再贏來屆大選

    （吉隆坡11日讯）大选前的最后一次党大会，民政党要拉拢年轻选民，让国阵再次赢得来届大选。 …
    November 12, 2017
    4 second read
  • gg20

    陳慶亮抨希聯替代財案 乃政治誘餌旨撈選票

    （吉隆坡11日讯）《2018年雪兰莪州财政预算案》未有希望联盟《2018年希联替代预算案》内容，民政党青年团批希联推出的替代财案乃“政治诱饵”！ 民政党青年团团长陈庆亮指出，尽管由…
    November 12, 2017
    4 second read
  • 亚细安峰会、东亚峰会明天开始接连在菲律宾首都举行，美国总统特朗普也将出席。昨天，一批马尼拉民众高举“把美军赶走”等标语牌及特朗普肖像，在美国驻马尼拉大使馆附近游行示威，抗议美国总统的到访。（法新社）

    TPP簽署國 已就協定內容 達共識

    （岘港11日综合电）签署跨太平洋伙伴关系协定的11个国家对于在美国退出后，如何继续落实协定的磋商过程多次出现分歧和转折。原定昨天举行的11国领导人会议，因加拿大总理特鲁多没有出席而…
    November 12, 2017
    15 second read
载入更多相关文章
  • gg16

    周瑞雄：譚玉燕獲獎 全校注強心針

    （本报诗巫11日讯）“谭玉燕校长日前获颁全砂最佳校长奖，对中华中学而言，无异于蛋糕上的美好点缀，并为全校上下注入一剂强心针，让我们都深以为荣！” …
    November 12, 2017
    0 second read
  • gg14

    黃順舸：一條心就能解決問題 團結才能為華人謀福

    （本报诗巫11日讯）砂第二财长兼国际贸易暨电子商务部长拿督斯里黄顺舸强调，大家是社会的参与者，而不是旁观者，因此华人只有团结起来，才能把握机遇，才能为华社谋取权利。 …
    November 12, 2017
    0 second read
  • 黄乃裳中学校长卢友雄（左2）移交纪念品予马来西亚防火协会秘书张声雄，左及右为副校长余燕菁及辅导处助理陈俐伻。

    提升學子火災意識 黃中辦防火講座

    （本报诗巫9日讯）黄乃裳中学主办防火讲座，特别邀请马来西亚防火协会秘书张声雄前来主讲，以提升学生们对火灾的意识。 该校校长卢友雄表示，近年来全球各地频频传来发生各种的天灾人祸，造成…
    November 10, 2017
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭