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黃順舸：一條心就能解決問題 團結才能為華人謀福

发布于 November 12, 2017
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（本报诗巫11日讯）砂第二财长兼国际贸易暨电子商务部长拿督斯里黄顺舸强调，大家是社会的参与者，而不是旁观者，因此华人只有团结起来，才能把握机遇，才能为华社谋取权利。
他认为，只要华社上下一条心，相信要解决问题并不是难事。
他指出，正因为身处于多元民族国家之中，更显得华族团结一致的重要性，尤其是近年来华裔人口在各族人口占比中不断减少，倘若华族再不团结，相信很快会被其他种族所超越。
他称，华族作为马来西亚之中的一个种族，也对大马的文化发展提供了多元的一面，既丰富了大马文化，也在人们的视野中越来越获得认可。
黄顺舸也强调，人们要正视自己多元化的身份，以开放的心态与其他种族和谐共处，互相交流沟通，从各种层面增加彼此的了解，减少民族、社会国家之间的矛盾，促进国家和平。
由于他未能出席华团主办的创会40周年纪念庆典欢迎宴暨30·28华青巾帼才艺大比拼比赛，故由该会名誉会长陈发枝代读其讲辞。
他表示，纵观诗巫华团这40年来的发展，可以说是越来越好。倘若与从一开始的会员人数相比，今时今日的华团会员人数已不可同日而语，这充份表现出华社强大华族意识的凝聚，也可以看得出来，华社已经逐渐明白团结的重要性，知道团结就是力量。
“如果说诗巫省华团是华社与政府之间的沟通桥梁，这一点都不为过。诗巫华团凝集了全体华社的力量，这一股力量不容小觑，我们可以代表华社向政府争取更多的权益。”
他也表示，正当他们庆祝40周年纪念欢迎宴之际，他们也不忘缅怀先辈们所付出的心血，因为从华团历史史迹中，不难看出先辈当年就有先见之明，明白华人必须团结起来，故此在先辈的努力与付出下，才有了华团今天的成就，这就是集体的力量。
与此同时，大马华总署理会长拿督钟来福局绅表示，华总首次来到诗巫时，发现诗巫省华团会所非常壮观，且该会的组织也非常的壮大，远超当时华总的组织情况。
他称，在大家的支持下，耗资9千多万令吉的华总大厦已经落成。他续称，华总秉持着从小团结至大团结的力量，让华人聚集在一起。
他指出，华裔人口在我国的比例正逐渐的降低，令华裔的在选举投票上的影响力大不如前，而若是华裔再不团结一致，将慢慢的散失华裔的地位与权益。
对此，他呼吁全国华裔要团结一致，如此才能捍卫华族的权益，保有华族教育及文化的传承。
同时，诗巫省华团创会40周年纪念庆典欢迎宴暨30·28华青巾帼才艺大比拼比赛筹备会主席严榀胜表示，诗巫省华团在40年成长的岁月中，在历届领导的的汲汲经营下，成功的捍卫了华社既有的权益和福利，尤其在教育发展与族群团结上，更是成绩标青。
他称，最令人称道的，是促成华小的迁校、中国交通与复旦大学医学资格受我国政府承认等。
“今晚来自各方的宾客聚集一堂，让我想到《论语》中的一句话，“有朋自远方来，不亦乐乎”。华社就是一个大家庭，大家有机会在这里相聚，虽然是本会40周年庆典使然，但也是你们胸怀“四海一家”的精神，才促使大家不惜远道而来，以达致华社更大的团结。”

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