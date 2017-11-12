馬來西亞國際青年商會年度大會 砂區域成大贏家

马来西亚国际青商会总会长努鲁胡妲（左）颁发最卓越署理总会长奖予马来西亚国际青年商会署理总会长兼砂拉越区域主席杨筌贻。

（本报美里11日讯）来自马来西亚国际青年商会砂拉越区域多个分会，在马来西亚国际青年商会第42届年度大会晚宴夺下无数奖项，砂拉越区域成为大赢家。

这项年度晚宴于10月21日在美里举行，砂拉越区域夺下最卓越区域管理大奖，马来西亚国际青年商会署理总会长兼砂拉越区域主席杨筌贻夺得最卓越署理总会长奖。

以下是马来西亚国际青年商会砂拉越区域得奖名单：

最卓越区域管理大奖：马来西亚国际青年商会（砂拉越区域）

最卓越署理总会长奖：杨筌贻（马来西亚国际青年商会署理总会长兼砂拉越区域主席）

卓越副总会长奖：卢彬彬（马来西亚国际青年商会副总会长兼砂拉越区域副主席）

代表团往亚南亚大会优秀奖：马来西亚国际青年商会（砂拉越区域）A区（蒙古国乌兰巴托代表大会）

激励导师奖亚军：林金玲（鲁勃文华国际青年商会）

年度大会达人秀比赛亚军：诗巫国际青年商会

总会年中最大代表团：马来西亚国际青年商会（砂拉越区域）

活跃会长大奖：周顺凤（诗巫国际青年商会）

总会计划特别奖：马来西亚国际青年商会（砂拉越区域）

总会长激励奖：马来西亚国际青年商会（砂拉越区域）

最佳会长报告冠军：陈振杰（罗东国际青年商会）

最佳会长报告冠及亚军：李佩玲（达迈国际青年商会）

最活跃会长亚军：郭景端（古晋国际青年商会）

分会优秀培训师发展奖：罗东国际青年商会

100％活跃计划分会奖：罗东国际青年商会、古晋国际青年商会、廉律国际青年商会、诗巫国际青年商会、鲁勃文华国际青年商会、达迈国际青年商会、巴达旺国际青年商会（鼓励奖）

全国十大杰出分会奖：罗东国际青年商会、古晋国际青年商会、廉律国际青年商会

马来西亚国际青年商会全球护照计划表彰证书得主：白丽萍、白丽莹、罗丹伶、卢晶晶、黄莉嫆

大满贯奖：陈振杰（罗东国际青年商会）、郭思玲（罗东国际青年商会）、官显龙（罗东国际青年商会）、卢彬彬

（诗巫国际青年商会、李佩玲（达迈国际青年商会）及龚士蝾（巴达旺国际青年商会）