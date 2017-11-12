許慶璋：旅遊城幼園有效推展校務 感恩熱心教育人士支持

美里旅游城幼稚园董事部成员、园长刘小萍与毕业生合摄。

（本报美里11日讯）美里旅游城幼稚园董事长拿督许庆璋表示，旅游城幼稚园在开办6年以来，非常感恩同乡、董事成员、校务顾问及学生家长关心校务，并在经济上大力支持，使到该园能有效率的推展校务。

“我们非常重视教育这一块的发展，董事部将继续按照学生的增加，增添校园设备，调整行政开销，加强校务执行。”

许庆璋因事务繁忙，今早不克出席由该园在帝宫大酒店举行的恳亲会暨毕业典礼，由董事财政林启钦代读他的讲稿。

他表示，美里旅游城幼稚园在园长刘小萍团队带领下，与董事部成员紧密合作，精简施行，让校政逐步进入轨道。由于大家的默默耕耘，专心教学，所有家长都感到安心，孩子也开开心心的过着启蒙教育的校园生活。

他说，旅游城幼稚园地点虽然与市中心有段距离，但是许多父母都喜欢市郊的幽静与安全环境，把孩子送来就读。

许庆璋再度吁请美里家长，把适龄的儿女送到该园就读，他深信这是大家最佳的选择。因为，旅游城幼稚园将继续保持良好安全的环境及聘请最优秀的老师。

“我很欣慰看到，旅游城幼稚园的学生人数逐年增加，这就是校方的努力及学生家长的配合所取得的成果。他再度代表董事部向大家致以万二分的谢意。”

他表示，校方今早举办恳亲会及毕业典礼，是提供了一个平台，让孩子在公众舞台上展现才华，锻炼胆量。也借以进行家长与老师之间的交流与沟通。

他期待旅游城幼稚园董教生都能履行国民责任，站好岗位，协助美里迈向最佳教育中心的城市而努力。

劉小萍；運用科技加強教學條件

幼兒園發展電子教學

（本报美里11日讯）美里旅游城幼稚园园长刘小萍表示，伴随着科学的日趋发展，幼儿园教育教学活动也随之进入了数字化信息时代，该幼儿园也发展电子教学，运用科技来加强教师们的教学条件，也加强了学生的学习条件，使得在课室内的教学更有互动。

她是于今早在帝宫酒店进行的美里旅游城幼稚园恳亲会兼毕业典礼上致辞时如斯表示，幼稚园于2012年开始，在一周年时只有20名学生，但今年已经增至88名学生。除了在学生人数增加之外，该幼儿园的在学术方面也是有所成就。

“旅游城幼稚园于今日庆祝6周年，并且见证19名学生的毕业典礼。”

刘小萍说，该幼儿园的学生们在升上小学时，发现他们不只是在前十名的位置，而是有70%的学生在前三名的位置。这是非凡的成就，而这些成就不是来自独立行动，而是全体老师们的合作和配合、家长给予的支持以及美里福州公会给予的金钱上的扶助，使得幼儿园成为最卓越的幼儿园。

她指出，该幼稚园非常注重幼儿生们的学习，以协助他们建立起一个强大的学习基础，便于为往后更高的学习路程铺路。

“今年该园增加网球体育项目，协助孩子们的体能发展。学校也邀请专业教练来给予指导以及发掘孩子们的潜能。”

刘小萍强调，美里旅游城幼稚园感到很自豪，因为可以教育让学生们拥有一个好的学习起点，学习了无价的知识，让他们装备自己并准备步入下一个学习里程碑。

她续说，现在已至年终，也是继续向前迈进的时候。学校老师们都会非常想念毕业生们，但也感谢他们在该幼儿园内学习成长。感谢父母们与幼儿园分享孩子们的成长过程，并且也希望有更多的孩子们在幼儿园接受学前教育。

她也感谢幼儿园的教师团队，保持热忱教育工作，对于孩子及他们的家人都积极付出时间和努力。

刘小萍声称，旅游城幼儿园的努力将不会停止，将继续维护校誉，继续提升在各方面设施，保持旅游城幼儿园成为最好的幼儿园。该幼儿园将持续提供最好的学习环境给幼儿们，帮助他们发展及成长为成功人士。