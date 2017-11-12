麥可馬因：趕上先進科技趨勢 直接大躍進工業革命4.0

麦可马因（左）在毕业典礼上颁发文凭予其中一名毕业生。右为NIIT学院董事经理温佑康。

（本报古晋11日讯）砂教育、科学及科技研究部长拿督斯里麦可马因表示，目前处在“工业革命2.0”的马来西亚及砂拉越，为赶上先进科技趋势，是无可避免的必须直接进行大跃进而直接朝向“工业革命4.0”发展进发，才能赶上时代。

对此，他表示砂拉越正需要更多人才资源，以推动砂拉越迈向数码化的方向发展。因此他呼吁青年才俊留在砂拉越贡献。

他形容，他月前造访了德国，当时也询问德国专才，砂拉越的处境是否应该直接从工业革命2.0大跃进至4.0，抑或是根据步骤先迈向3.0再超朝向4.0，所得的意见是为了赶上趋势，砂拉越别无选择必须快速跟进最新趋势，即放眼工业革命4.0进发。

他是今早出席主持NIIT学院毕业典礼上致词时，如是指出。他说，

此外，他也强调，年轻一代应秉持终身学习的态度，才能面对现时代的种种挑战，特别是新加坡成效不俗的“少教多学”教育理念，相信是目前教育的走势。

他也表示，毕业生今日毕业后将踏入社会，将面对种种挑战与无限可能和机会，就得靠学生自己去走出属于自己的职业生涯。他呼吁学生发挥所长，不应该跟风去与他人作比较，应寻找自己的强项，才能有所发挥。

他也呼吁毕业生应该秉持终生学习理念，不断增进自己知识见闻，才能丰富自己，而不会被社会淘汰。

另外，NIIT学院代首席执行员张福彬较早前致词时指出，今日的毕业典礼中，共有64名学生顺利毕业，领取会计系、以及商业管理即资讯工艺文凭。