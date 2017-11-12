首页 新闻 南砂新闻 麥可馬因：趕上先進科技趨勢 直接大躍進工業革命4.0

麥可馬因：趕上先進科技趨勢 直接大躍進工業革命4.0

发布于 November 12, 2017
麦可马因（左）在毕业典礼上颁发文凭予其中一名毕业生。右为NIIT学院董事经理温佑康。
麦可马因（左）在毕业典礼上颁发文凭予其中一名毕业生。右为NIIT学院董事经理温佑康。

（本报古晋11日讯）砂教育、科学及科技研究部长拿督斯里麦可马因表示，目前处在“工业革命2.0”的马来西亚及砂拉越，为赶上先进科技趋势，是无可避免的必须直接进行大跃进而直接朝向“工业革命4.0”发展进发，才能赶上时代。
对此，他表示砂拉越正需要更多人才资源，以推动砂拉越迈向数码化的方向发展。因此他呼吁青年才俊留在砂拉越贡献。
他形容，他月前造访了德国，当时也询问德国专才，砂拉越的处境是否应该直接从工业革命2.0大跃进至4.0，抑或是根据步骤先迈向3.0再超朝向4.0，所得的意见是为了赶上趋势，砂拉越别无选择必须快速跟进最新趋势，即放眼工业革命4.0进发。
他是今早出席主持NIIT学院毕业典礼上致词时，如是指出。他说，
此外，他也强调，年轻一代应秉持终身学习的态度，才能面对现时代的种种挑战，特别是新加坡成效不俗的“少教多学”教育理念，相信是目前教育的走势。
他也表示，毕业生今日毕业后将踏入社会，将面对种种挑战与无限可能和机会，就得靠学生自己去走出属于自己的职业生涯。他呼吁学生发挥所长，不应该跟风去与他人作比较，应寻找自己的强项，才能有所发挥。
他也呼吁毕业生应该秉持终生学习理念，不断增进自己知识见闻，才能丰富自己，而不会被社会淘汰。
另外，NIIT学院代首席执行员张福彬较早前致词时指出，今日的毕业典礼中，共有64名学生顺利毕业，领取会计系、以及商业管理即资讯工艺文凭。

  • gg21

    民政要拉攏年輕選民 讓國陣再贏來屆大選

    （吉隆坡11日讯）大选前的最后一次党大会，民政党要拉拢年轻选民，让国阵再次赢得来届大选。 …
    November 12, 2017
    4 second read
  • gg20

    陳慶亮抨希聯替代財案 乃政治誘餌旨撈選票

    （吉隆坡11日讯）《2018年雪兰莪州财政预算案》未有希望联盟《2018年希联替代预算案》内容，民政党青年团批希联推出的替代财案乃“政治诱饵”！ 民政党青年团团长陈庆亮指出，尽管由…
    November 12, 2017
    4 second read
  • 亚细安峰会、东亚峰会明天开始接连在菲律宾首都举行，美国总统特朗普也将出席。昨天，一批马尼拉民众高举“把美军赶走”等标语牌及特朗普肖像，在美国驻马尼拉大使馆附近游行示威，抗议美国总统的到访。（法新社）

    TPP簽署國 已就協定內容 達共識

    （岘港11日综合电）签署跨太平洋伙伴关系协定的11个国家对于在美国退出后，如何继续落实协定的磋商过程多次出现分歧和转折。原定昨天举行的11国领导人会议，因加拿大总理特鲁多没有出席而…
    November 12, 2017
    15 second read
载入更多相关文章
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭