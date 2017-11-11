“檳州再出發”官網正式推行 設3熱線供詢詳情

林冠英（右3）在林峰成（右起）、章瑛、沈志强及法立占等人的陪同下推介“槟州再出发”官网。

（槟城10日讯）随着槟州政府昨日于槟州立法议会中宣布推行“槟州再出发”赈灾计划后，该计划官网也于今日正式推行，并也设立3热线供公众拨打询问更多相关详情。

槟州首长林冠英今午于槟州议会大厅所召开的记者会上表示，目前州政府正专注于灾后的善后清理工作，所以希望来自全国各地的志工可于来临周六日（11及12日）踊跃参与“槟州志工日”。

林冠英也指出，根据槟州再出发的网站中指出，由州秘书处特别成立的“槟州水灾救援户口”，目前已收到508万7562令吉的赈灾捐款，当中的500万令吉来自行动党。

他说，明日周六（11日）的志工日集合时间及地点分别为，早上7时于槟岛百大年路民众会堂，及威省部分的则为早上8时在柏当拉浪的威省市政局仓库。

同时，他也指出，接着周日的活动，槟岛部分照常于百大年路民众会堂，威省部分则于本南地的安曼基金会（Yayasan Aman）。

负责周六志工日威省部分的章瑛行政议员希望参与的志工，可穿上安全的服装及戴上手套进行善后工作，并且可自备食物。

此外，槟州秘书拿督斯里法立占则指出，直至今早10时为止，威北9个疏散中心内仍有1161人在其中，而威中的6个中心则有306人，不过人数将会持续下降。

另外，槟州行政议员阿都玛力说，州政府目前也拨出10万令吉以修复州内受到风灾影响的清真寺及祈祷室。目前州内共有20间清真寺受影响，接下来也会向公众筹款进行修复工程。

欲知更多槟州水灾相关详情者可拨打热线012-9117300/ 304/ 306。

会上出席者有槟州行政议员林峰成及大山脚区国会议员沈志强。

中駐檳領事館總領事

吳駿5萬移交州政府

中国驻槟领事馆总领事吴骏代表中国政府捐献5万令吉予槟州政府，以协助槟州灾民重建家园。

吴骏表示，其它中国城市如海南省、陕西省、厦门市及成都市政府，也对此次的槟州水灾表示关切，而海南省政府也会另外捐献10万人民币（约6万3100令吉）给槟州政府。

吴骏也指出，马来西亚中资协会北马分会也会在接下来宣布如何协助槟州政府赈灾。

吴骏是于周五午在槟州议会大厅的记者会上，这么指出。随后，他也在其领事馆副领事张莉的陪同下移交支票给林冠英。