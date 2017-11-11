集資玩金錢遊戲虧2900萬 男子報警遭質疑金額來源

林立迎等人手持有关“Bookcoins”非法投资活动的报案纸与资料，左起赖俊权与游佳豪。

（吉隆坡10日讯）男子集资参与虚拟货币非法投资活动后，损失2900万令吉，却在报警求助后，被警方怀疑这笔投资额的来源，令他不解。

这名男子是参与“Bookcoins”虚拟货币非法投资活动，警方已于8月宣布侦破这项非法投资活动，除了拘留两名拿督级男子助查，也起获部分事物。

民主行动党泗岩沫区国会议员林立迎周五召开记者会透露经过，他更揭发有关被拘留的拿督级男子只是代理，真正的幕后主脑仍未被捕。

他说，他日前接到这名48岁蔡姓男子的求助，后者也提供本身与其他涉案者的报案纸，包括一名“Bookcoins”前负责人声称不知情的报案纸。

根据林立迎出示的这名事主于5月9日的报案纸内容，后者在两名拿督与拿督斯里级男子的游说下，于去年5至10月，与本地、台湾、中国与印尼的人一起集资2900万令吉，参与这项虚拟货币投资活动。

内容指出，事主基于投资回酬高达每天1%的利润，而答应投资这项活动，有关资金是汇入7间公司的银行户头，但是，他在一年后仍无收到回酬，而对方发出的24张回酬支票全是驳仄，因而认为受到上述两名拿督与拿督斯里级男子欺骗。

林立迎说，受骗事主报案后，却被警方追问这笔2900万令吉资金的来源，令事主感到纳闷投报的人，竟然也会被警方调查。

他说，他两个星期前曾与全国警察商业罪案调查局总监拿督阿马星谈到此事时，被告知除非事主以多张支票转帐的话，警方便会采取行动，否则事主通过民事诉讼索回退款。

他透露，他与阿马星谈到此事时，并无事主的报案纸，但是他认为在此案中，即使只用一张支票转帐，警方也已能以诈骗的角度查案。

出席记者会的还有士拉央市议员游佳豪与泗岩沫社青团团长赖俊权。

林立迎：主腦屬上市公司商人

質疑相關單位有害群之馬

林立迎说，“Bookcoins”虚拟货币非法投资活动的幕后主脑，是一名吉隆坡证券交易所的主板上市公司的拿督斯里级商人。

他引述事主的投报纸表示，投报人是在一名48岁华裔拿督斯里商人的游说下，参与这项投资活动。

他说，根据吉隆坡证券交易所规定，若公司要挂牌上市的话，其中一项准则是要有道德操守，否则不能成为上市公司。

他质疑有相关单位出现害群之马，以致这名幕后主脑迄今仍未受到对付。

“警方早前拘捕的两名拿督与拿督斯里男子，其实是代理。”

他表示会致函给全国警察总部、国家银行与吉隆坡证券交易所三方，要求对付这名商人，包括冻结后者相关流动资产与不动产进行调查，他更建议吉隆坡证券交易所，将有关上市公司暂时除名，直到案件水落石出。

游佳豪表示，若承如对方所言每天有1%回酬的话，相等于年利率有高达35%，他认为这种虚拟货币投资活动风险甚高，也没有保障，可能数天便倒闭。