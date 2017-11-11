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指向《砂拉越報告》爆料 警調查安美嘉

发布于 November 11, 2017

（吉隆坡10日讯）警方援引刑事罪名条文，调查净选盟前主席拿督安美嘉被指放料给网络媒体《砂拉越报告》。
全国总警长丹斯里弗兹证实，警方正在调查安美嘉。
警方是援引刑事法典第505（b）条文及通讯及多媒体法令第233条文，展开调查。
刑事法典第505（b）条文阐明，任何人发表、刊登或传播意图引起公众恐慌的声明、谣言或报道，一旦罪成可被判监禁最高两年，或罚款，或两者兼施。
通讯及多媒体法令第233条文，则禁止任何人引起公众恐慌。
伊斯兰党是越洋在英国起诉《砂》网主凯丽诽谤，进而揭露也是律师公会前主席的安美嘉是放料者。
本月1日，巫统基层运动主席拿督祖卡乃因马达报警，要求警方介入调查。
传出警方调查安美嘉后，净选盟主席玛丽亚陈也发文告力挺安美嘉，强烈认为祖卡乃因与部落客拉惹柏特拉之流，应停止骚扰安美嘉。
她批评，这些人都不了解，此案在英国法庭审理中，所以所有证人，如安美嘉，都不应受到骚扰。
“我看不出凯丽在诉讼中把安美嘉列为证人，会在马来西亚造成什么恐慌。”
她呼吁所有人停止骚扰安美嘉与其他证人，以让英国法庭公平审理此案。
去年8月6日，《砂》刊登一篇评论，指首相兼国阵主席拿督斯里纳吉为了唆使伊党离开在野党阵线，而支付伊党最高领袖约9000万令吉。
伊党驳斥指控，同时赴英国起诉凯丽诽谤。
上月10日，凯丽在答辩书宣称，其消息来源是安美嘉。

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