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納吉今出席APEC領導人會議前 參與TPPA領導人會議等重要活動

发布于 November 11, 2017

（越南岘港10日马新社讯）首相拿督斯里纳吉在出席亚太经济合作论坛（APEC）领导人会议之前，将参与数项重要活动，包括出席跨太平洋伙伴协定（TPPA）领导人会议和3项双边会谈。
纳吉于周四抵达，与APEC其他21个成员国的领导人准备出席今天开始召开的为期两天的领导人会议，这是APEC的重头活动，旨在重新拟定全球和贸易政策。
首相的行程紧凑，首先将在一家知名酒店举行美国-APEC商业联盟会议。
纳吉接着将前往出席APEC工商界领导人峰会，他也将担任APEC2020年之后愿景展望环节的研讨嘉宾。
美国总统特朗普和中国国家主席习近平将在APEC工商界领导人峰会发表主题演讲，而面子书总营运长雪莉桑德伯格也将参与一项对话会。
纳吉今天也将与纽西兰总理阿登恩和澳洲总理腾博举行双边会谈。
此外，今天也将召开TPPA领导人会议，TPPA目前已到达关键点，11个成员国决定在无美国的参与下继续推动这个多边贸易协定。
APEC领导人会议系列会议包括与APEC工商咨询理事会全体会议、工商咨询理事会与APEC领导人对话会，以及APEC-东盟非正式对话会。
越南国家主席陈大光将于今晚设宴款待与会领导人。
APEC成立于1989年，是涵盖环太平洋21个成员的投经济、贸易与投资论坛，占世界国内生产总值和贸易的一半。
该论坛成员分别是澳洲、汶莱、加拿大、智利、中国、香港、印尼、日本、马来西亚、墨西哥、纽西兰、巴布新几内亚、秘鲁、菲律宾、俄罗斯、新加坡、韩国、台湾、泰国、美国和越南。

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