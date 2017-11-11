首页 新闻 国内新闻 首相 8分鐘回答提問 反對黨投訴不滿

首相 8分鐘回答提問 反對黨投訴不滿

发布于 November 11, 2017

（吉隆坡10日讯）首相拿督斯里纳吉用8分钟答题引起反对党不满。

人民公正党格拉纳再也区国会议员黄基全昨日在其脸书上指出，首相拿督斯里纳吉在早上10时04分出席国会下议院，回答问题后就在早上10时12分离开。
他说，纳吉与国会提呈2018年财案后，就没再现身国会，直至昨日。
他说，纳吉花4分钟回答巫统玲珑国会议员三苏安努亚电子经济的提问，较后的附加提问开头竟然是‘恭贺这项计划的成功’。
“这附加提问，原本应该是议员们临时提出的。”
他说，纳吉除了只现身短短的8分钟，在部长问答环节回答问题还是全程“照本宣科”。
较后，国阵国会后座议员理事会（BNBBC）网站发出了一篇文章驳斥黄基全的指责。
该文章指出，昨日国会下议院进行至晚上11时30分，加上是周四，许多东马议员都要返回选区，所以参与2018年财政预算案部长总结的国会议员并不多。
该文章也揶揄黄基全没有辩论资本，所以才故意挑起该课题。
“这名反对党国会议员投诉纳吉只回答8分钟，而且只回答简单的问题。这就是部分反对党国会议员的思想水准。当纳吉缺席，他们不满，纳吉出席也有不满。
该文章也指出，部长问答环节限时8分钟，而纳吉只是遵守规矩。
“相信当天下雨，寒冷的天气使到某些人的脑袋冻结了，无法思考。黄基全本应该要了解首相的首要任务。肯定的是，如有需要或没有更重要的事务，首相是可以随时出席答题的，而且10月23日开始，首相每周都会出席答题，无论答案长或短。”
该文章也披露，首相周四于上午8时30分便抵达国会，答题后，随即离开国会，赶往其办公室参与会议。
部长问答环节为国会改革的一项新措施。
落实这项新环节时，下议院议长班迪卡也曾向议员们作出汇报，即这项长达30分钟的部长问答，每次回答3道问题，每题10分钟。
该环节有时间限制，主要提问为1分钟，部长回答为3分钟；附加提问为30秒，回答则为2分30秒。

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