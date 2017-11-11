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改善赤字問題結構改革 東芝擬退出筆電液晶螢幕市場

发布于 November 11, 2017

（东京10日综合电）正处于财务重组的日本电子大厂东芝（Toshiba）为改善赤字问题，正进行结构改革，面对业绩持续低迷的电脑和电视业务，将考虑退出市场。
东芝以发售了全球首台笔记本电脑而为人所知，但近年不敌其他品牌竞争。东芝昨日发表2017年4至9月业绩，其中，电脑事业亏损37亿日圆、液晶萤幕为主的映像部门亏损47亿日圆。
为了避免连续两年资不抵债，造成东芝股票被摘牌下市的不可挽回局面，东芝不排除结束亏损项目业务，进行结构彻底调整。东芝财务长平田政善(CFO)昨日在记者会中表示，将毫无例外核查盈利性，彻底推动亏损部门的改革，未否认退出市场的可能性。同时，东芝也正在探讨增强主体资本结构，与主要交银行协商中。
若东芝退出笔电、液晶萤幕市场，消费者在市面上将几乎看不到东芝商品，未来东芝将转型为以法人、企业为主要客户。
此外，东芝也将重新检讨广告业务与赞助活动，东芝近半个世纪一直是日本国民级动画「海螺小姐」的广告赞助商，未来可能不再出资；东芝橄榄球队、棒球队也可能喊卡，东芝棒球部在日本城市对抗棒球大赛上七度夺魁，橄榄球部也是人所共知的一流劲旅。

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