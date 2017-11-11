參院共和黨擬延後實施減稅 打擊美股收盤跌幅收斂

（华盛顿10日综合电）美国股市周四下挫，科技股跌幅最重，参院公布税改方案显示调降企业税率将延后至2019年实施，不过股市午后跌幅收敛。

标普500指数下跌0.4%，报2584.62点; 道琼工业平均指数下跌0.4%，报23461.94点；那斯达克综合指数下跌0.6%，报6750.05点; 罗素2000小型股指数下跌0.5%，报1475.02点。

美股虽下跌作收，但跌幅明显收敛，上午一度跌到1%到1.4%。

费城半导体指数大跌2%，有消息称英特尔聘请超微高级主管，负责新成立的绘图晶片业务。辉达（Nvidia）跌1.84%。辉达盘后公布财报。

Hodges Capital Management基金经理Gary Bradshaw表示，“市场希望看到今年就能减税；这也是今日大盘下跌的原因”。

First Standard Financial 分析师 Peter Gardillo说：“获利了结，加上部分法案可能延后”，导致美股下跌。

参议员Bill Cassidy表示，参议院金融委员会的税改立法提案据称包括将企业税率从35%降至20%延后一年执行。

共和党幕僚表示，共和党参议员提出税改与共和党众议员版本明显不同。

近日涨幅领先的主要科技股跌幅较大：Alphabet跌 1%，微软跌0.6%，苹果跌0.4%。

Roku狂涨55%，影片串流产品制造商财报和财测均优于预期。

梅西百货（Macy）飙涨近11%，这家百货公司上季获利优于预期。